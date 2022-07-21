中科三期沒評估致癌風險就通過環評 法院今判決撤銷

環保署4年前通過中部科學工業園區第三期發展區（后里基地—七星農場）第二階段環境評估審查，許金水等5名在地居民不服提行政訴訟，台北高等行政法院今判居民勝訴，環保署應撤銷處分，可上訴。

中科三期環評爭議持續多年，環保署2006年首度公告有條件通過環評，居民提行政訴訟勝訴，確定撤銷環評審查處分；科技部中部科學園區管理局補充資料後，環保署2010年9月2日再次有條件通過環評審查，而無須第二階段環評，當地居民再提訴訟，最終居民、環保署等達成和解，承諾環保署應依法院判決意旨辦理環評程序。

中科管理局事後編製第二階段環評書初稿，由科技部於轉送審查，環保署2018年11月6日審查結論為「通過」，但5位居民不服提起本案行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定。

北高行認為，中科三期二階環評評估書就推估空氣汙染物排放量、鑑定危害性，未將意外洩漏時可能產生的排放量，納入運作過程中經過設備可能產生的排放量合併評估結果，與技術規範規定不符。

再者，中科管理局檢測園區煙道的化學物質，逐一核對國際癌症研究中心對於人體致癌物質的分類，篩選出21種「人類可能致癌物質」，其中3種屬於應進行健康風險評估的危害性化學物質。

但中科管理局只因在技術規範所列資料庫中，查無致癌風險斜率係數及單位風險值資料，就未對3種化學物質進行劑量效應的健康風險評估，且在評估書中沒有說明是否曾另外搜尋國內外學術期刊文獻引用的流行病學研究結果，及為何無法利用文獻資料評估劑量效應的理由，就排除3種化學物質，未作健康風險評估，違背技術規範。

北高行表示，中科管理局查無3種化學物質的致癌斜率因子，也無從計算個別終身增量致癌風險，難以認定二階環評評估書已完整評估煙道排放的全部致癌化學物質對人體健康造成的風險，但環保署仍認可相關健康風險評估結果，並公告通過環評審查，處分有瑕疵，判決撤銷環評處分。