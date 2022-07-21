「行為惡劣但態度尚佳」 網紅小玉一審判5年半可易科理由曝光

網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將名人、政治人物等人臉部合成到女優身上，賺1338萬餘元，被起訴個資保護法，今新北地方法院宣判，考量兩人犯後坦承犯行、試圖和解，依個資法119罪處朱玉宸5年6月徒刑，莊姓助手3年8月徒刑，均可易科罰金。

檢方起訴，朱玉宸與莊男兩人為圖私利，恣意濫用人工智慧合成技術Deepfake，將119人以移花接木方式合成猥褻影片，還透過網路分享對被害人造成持續性傷害，依個資保護法等起訴，119人中有83人提告。

朱玉宸在庭上對犯行認罪，兩度對被害人道歉，稱他有做反省，多名被害人對朱玉宸提出附帶民事求償，金額從120萬到10萬元不等。辯護人洪士淵請求審判長審酌，被告坦承犯行，並且銷毀資料，資料也沒有蔓延，另外被告與被害人並不相識，是會員要求，才利用Deepfake深偽技術做影片，「別人也可能會用」，因受害人數眾多，無法一一道歉，盼審判長能從輕量刑。

但告訴代理人認為被害人很害怕，被告卻理所當然，建議審判長對朱玉宸一罪一罰，判合併應執行12年徒刑；莊姓助理合併應執行8年徒刑，「量刑也是代表被害人的心聲」。

審判長認為，兩人上傳合成被害人臉部特徵的猥褻影片提供付費瀏覽，用以刺激、滿足或挑起他人性慾，屬於猥褻影像，進而毀損、貶抑被害人人格名譽與社會評價，觸犯個資法。

審判長認為，朱玉宸兩人不思循正途賺錢，卻藉由網路販賣合成猥褻影像，破壞社會善良風俗，且網路散播快速，猥褻影像一旦上傳，難以收回、阻止，嚴重影響被害人身心名譽，行為惡劣，但考量兩人犯後始終坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，態度尚佳，依個資保護法119罪各處朱玉宸5月，合併應執行5年6月徒刑，莊姓助手各處3月，合併應執行3年8月徒刑，均可易科罰金。