「小玉」換臉片宣判 受害人黃捷：將提民事訴訟求償

網紅「小玉」朱玉宸利用換臉技術製作名人色情影片銷售流傳，立委高嘉瑜及高市議員黃捷都是受害者。新北地院今天宣判，朱玉宸被處5年6月徒刑。黃捷表示，此判決讓她感受司法庇護，得到些許安慰，不過接下來要提民事訴訟，賠償金將全數捐給婦女團體，持續幫助受害者站起來。

針對小玉深偽影片宣判，高市議員黃捷表示，首先感謝法官做出正義的判決，讓包括她在內的119位受害者，感受到司法的庇護，並得到些許安慰。

黃捷說，有感於判決無法真正修復受害者的傷痛，深偽影片至今仍在網路上的某個角落、論壇不斷流竄，接下來會提出民事訴訟，未來個人獲得的賠償金將全數捐給性別或婦女團體，持續幫助受害者再站起來，給大家實質幫助。

黃捷呼籲，數位性暴力增訂相關修法能加速，早日公布並落實，杜絕加害者危害社會，讓數位性暴力事件不再發生。