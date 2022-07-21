快訊

川普一家出席前妻喪禮 罕露面么兒「200公分身高」引注目

北捷又發生異常！文湖線下班時間「突停駛」 百位旅客被迫下車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「小玉」換臉片宣判 受害人黃捷：將提民事訴訟求償

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
小玉深偽影片宣判，高雄市議員黃捷認為數位性暴力相關修法應該要早日落實。記者徐白櫻／翻攝
小玉深偽影片宣判，高雄市議員黃捷認為數位性暴力相關修法應該要早日落實。記者徐白櫻／翻攝

網紅「小玉」朱玉宸利用換臉技術製作名人色情影片銷售流傳，立委高嘉瑜及高市議員黃捷都是受害者。新北地院今天宣判，朱玉宸被處5年6月徒刑。黃捷表示，此判決讓她感受司法庇護，得到些許安慰，不過接下來要提民事訴訟，賠償金將全數捐給婦女團體，持續幫助受害者站起來。

針對小玉深偽影片宣判，高市議員黃捷表示，首先感謝法官做出正義的判決，讓包括她在內的119位受害者，感受到司法的庇護，並得到些許安慰。

黃捷說，有感於判決無法真正修復受害者的傷痛，深偽影片至今仍在網路上的某個角落、論壇不斷流竄，接下來會提出民事訴訟，未來個人獲得的賠償金將全數捐給性別或婦女團體，持續幫助受害者再站起來，給大家實質幫助。

黃捷呼籲，數位性暴力增訂相關修法能加速，早日公布並落實，杜絕加害者危害社會，讓數位性暴力事件不再發生。

黃捷 民事訴訟 司法

延伸閱讀

綠營高市黨部喊話邀請加入民進黨 黃捷：不排斥

影／高雄綠營勸退鳳山蘇志明 下個整合目標是前鎮小港

高嘉瑜酸蔣萬安 楊植斗：演個戲支持者就以為她歸隊了？

影／黃捷批柯志恩用天龍國思維 挑起高雄人傷痛

相關新聞

中科三期沒評估致癌風險就通過環評 法院今判決撤銷

環保署4年前通過中部科學工業園區第三期發展區（后里基地—七星農場）第二階段環境評估審查，許金水等5名在地居民不服提行政訴...

「行為惡劣但態度尚佳」 網紅小玉一審判5年半可易科理由曝光

網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將名人、政治人物等人臉部合成到女優身上，賺1338萬餘...

影／網紅小玉賣換臉謎片一審僅判5年半 受害人高嘉瑜：判決過輕

網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將名人、政治人物等人臉部合成到女優身上，賺1338萬餘...

台日跨國同性伴侶可以結婚了 法院判決理由出爐

台日跨國同性伴侶阿樹、有吉英三郎去年到台北市大安戶政事務所登記結婚被拒，訴願也被駁回，提行政訴訟要求救濟，台北高等行政法...

「小玉」換臉片宣判 受害人黃捷：將提民事訴訟求償

網紅「小玉」朱玉宸利用換臉技術製作名人色情影片銷售流傳，立委高嘉瑜及高市議員黃捷都是受害者。新北地院今天宣判，朱玉宸被處...

花檢啟動反賄選宣示查察決心 情資10餘件已展開偵查

111年地方公職人員選舉將於11月26日投開票，花蓮地檢署已接獲10多件情資，包括現金買票等不法行為，已展開偵查作為。花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。