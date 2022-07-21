影／網紅小玉賣換臉謎片一審僅判5年半 受害人高嘉瑜：判決過輕

網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將名人、政治人物等人臉部合成到女優身上，賺1338萬餘元，今新北地方法院宣判，依個資法119罪處朱玉宸5年6月徒刑，莊姓助手3年8月徒刑。受害人之一的民進黨立委高嘉瑜說，小玉的判刑過輕，完全無法彌補被害人傷痛。

高嘉瑜說，小玉變臉影片受害人高達119人，犯罪所得高1千多萬元，對受害人來講是一輩子的痛，變臉的影片在網路上流傳，也可能永遠無法刪除，但目前小玉卻只被判刑5年多，相較於律師要求一罪一罰，合併執行12年，以及國外也都認為這樣變臉的影片最重要處7年徒刑等，認為目前罰責過輕。

高嘉瑜說，所以積極推動修法，希望盡快遏止這樣變臉的犯罪行為，變臉影片可能涉及無論色情或是攸關國安等議題，「對於小玉的判刑，我們認為還是過輕，完全無法彌補被害人傷痛。」