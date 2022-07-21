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花檢啟動反賄選宣示查察決心 情資10餘件已展開偵查

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮地檢署檢察長梁宗熙，呼籲民眾若有賄選情資，勇於檢舉，一同消滅「賄選病毒」。記者王燕華／攝影
花蓮地檢署檢察長梁宗熙，呼籲民眾若有賄選情資，勇於檢舉，一同消滅「賄選病毒」。記者王燕華／攝影

111年地方公職人員選舉將於11月26日投開票，花蓮地檢署已接獲10多件情資，包括現金買票等不法行為，已展開偵查作為。花蓮地檢署結合警調廉，今天以別開生面的反賄布袋戲，宣示打擊賄選決心。檢察長蔡宗熙公布專線0800024099、03-8230159，呼籲民眾勇於檢舉，徹底消滅「賄選病毒」。

花蓮地檢署今天結合花蓮高分檢，請來東海岸文教基金會偕同西田社傳統劇場，演出反賄選布袋戲，再由花蓮縣音樂創作人麻海師演唱反賄選勸世歌，並播放法務部宣導影片。花蓮縣調查站、東機站、縣警局、縣府政風處、更保、犯保、榮觀協進會等單位，一同宣示反賄選啟動。

花檢檢察長蔡宗熙說，檢警調廉共同打擊賄選行為早已就定位，完成責任區分配，接下來針對高度可能賄選的候選人，指派一組專責檢警調「專組盯人」，以求根絕賄選。

他表示，已接獲10多件情資，有現金買票、送禮，也有疑似暴力及不法手段介入選舉的案件，已啟動偵查。

花蓮地檢署今天以別開生面的方式宣示啟動反賄選，蔡宗熙說，透過結合傳統戲劇、音樂元素，支持在地音樂創作人，也把反賄選意志深入到基層，讓民眾了解，賄選的人就像五鬼亂人間，應該一同來消滅。

花蓮高分檢檢察長洪培根也說，檢察機關一體齊心反賄選，這次基層選舉是民主展現，希望選出好的人為民眾服務，要杜絕賄選讓選舉更乾淨。

蔡宗熙鼓勵民眾踴躍撥打反賄選專線，花蓮檢警調廉一定積極查辦，若查到賄選，可獲得500萬至50萬元不等的檢舉獎金，查獲預備賄選也可領取檢舉獎金的2分之1。

花蓮檢警調廉、更保、犯保等，一同宣示查賄、反賄決心。記者王燕華／攝影
花蓮檢警調廉、更保、犯保等，一同宣示查賄、反賄決心。記者王燕華／攝影
花蓮檢方今天請來西田社演出反賄選布袋戲，以別開生面的手法，讓反賄選深入人心。記者王燕華／攝影
花蓮檢方今天請來西田社演出反賄選布袋戲，以別開生面的手法，讓反賄選深入人心。記者王燕華／攝影

賄選 花蓮

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