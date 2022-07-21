西門町豪宅一屋二賣 天強建設負責人父子詐欺起訴

北市老牌建商天強建設7前年在西門町推出都更豪宅「台北ONE」，不料3年後遭承購戶指控為填補資金缺口，竟將房屋同時賣給承購戶及融資公司，讓不少耗費畢生積蓄的承購戶，落得遲遲無法取得產權的悽慘下場。台北地檢署21日偵結，認定天強實際負責人馮振義及其子總經理馮瀚峰「一屋二賣」，依詐欺罪嫌起訴。

不少「台北ONE」的承購戶不僅無法取得產權，連購屋款都拿不回來，氣極敗壞之餘，除控告天強建設，連當初提供天強融資的鼎晟及鼎麗資產管理，承作房屋履保帳戶的板信銀行，後續提供天強貸款的國泰人壽也一併提告。檢察官調查後，認定一屋二賣戲碼全由馮振義、馮瀚峰父子所為，與其他公司無關而不起訴。

2015年，天強建設在萬華成都路、昆明街口推出「台北ONE」的前身「京都大觀」，由於地上22層的該建案位於西門町蛋黃區，矗立在車水馬龍的中興橋頭，立刻成為當地都更指標型建案。

檢方查出，該建案總戶數145戶，天強建設可分得117戶，但天強建設因財務危機，竟私下將117戶中的98戶賣給鼎晟、鼎麗兩間資產管理公司。天強與鼎晟、鼎麗的合約中，雖有附帶買回條件，對外銷售時卻隱匿此一重要資訊，使得房子被賣給承購戶後，天強又無力向鼎晟、鼎麗買回，害承購戶無法取得產權。

2017年7、8月間，天強約16億元的土地建築融資即將到期，屆時若無法還錢，負責履保信託的板信銀行將拒絕塗銷天強所分得的117戶。天強於是和鼎晟、鼎麗重新議約後，改向國泰人壽貸款25億，全部用來歸還土地建物融資及鼎晟的借款。

但由於此時天強已出售不少該建案單位，希望順利塗銷後，鼎麗能將部分房子過戶給承購戶，但鼎麗認為合約範圍就是天強所有的全部117戶於是拒絕，馮振義、馮瀚峰父子因此被認定一屋二賣涉嫌詐欺。