西雅圖咖啡涉攙偽假冒 業者稱2種咖啡豆同父異母非黑心

西雅圖極品咖啡，2018年遭踢爆，涉在13項標示100%阿拉比卡咖啡豆商品內，攙入羅布斯塔咖啡豆，對外販售給消費者，遭依食品安全法攙偽假冒罪嫌，起訴總經理劉增祥等3人。士林地方法院今開庭，劉增祥稱兩種咖啡豆同父異母，都可以食用，僅承認虛偽標記商品而販售罪，願繳200萬公益金換取緩刑。

58歲劉增祥今表示，阿拉比卡豆和羅布斯塔豆都是食品，同父異母，和頂新地溝油不一樣，不是黑心食品，他過去以阿拉比卡豆的酸感，加入羅布斯塔豆強烈口感配置比例，但因行政人員疏忽，才標示成百分之百阿拉比卡豆，如今公司產品已不使用羅布斯塔豆。

去年3月18日，劉在法庭上稱，外勞負責拉配方豆到烘焙區，不慎「誤拉」羅布斯塔豆拉到烘焙區，才會造成此事。衛生局三次稽查時都不知道有摻入行為，直到11月才知道「他們捅出樓子」

劉稱，西雅圖咖啡2002年在業務性封閉通路，如餐廳、飯店、早餐店等，販售僅標示產地的咖啡豆，當時的業務通路咖啡豆，就含有羅布斯塔咖啡豆，後續進軍開放性通路賣不好退出；2014年改賣100％阿拉比卡咖啡豆，2017年再度進入家樂福、大潤發等開放性通入，但行銷部門「複製貼上」門市產品外包裝設計，沒有事先和工廠弄清楚成分，才有所疏失。

劉去年稱，他從2014年8月半隱退，退出烘焙管理只求試喝風味，公司給妻子經營，烘焙咖啡豆則全權放給李志明決定配發比例成分，曾「口頭交代」要確認倒入烘焙槽的咖啡豆成分，廠長可以決定修改配方。

廠長李志明今天聲稱，他是受雇員工沒有犯罪所得，否認食安法攙偽假冒，月薪6萬6千元，還需照顧家中肢障父親、身障胞妹，願意繳30萬元公益金。

劉增祥去年做無罪答辯，但今天承認虛偽標記商品而販售罪，否認食安法攙偽假冒行為。辯護人稱，這是單純商品標示問題，經法院核算犯罪所得1800多萬元，未提出成本等其他費用予以扣除，且和告訴人和解賠償。

劉增祥表示，案發後3年來，新冠肺炎疫情嚴峻，影響食品業，公司堅持不裁員不減薪，福利不變，請庭上考量日前經營環境困難，本土品牌創業不易，且依鈞院曉諭犯罪所得計算方式，陳報犯罪所得，願意連同李志明部分，向公庫繳200萬元以內公益金，求取緩刑機會。烘焙組長何家誠今做無罪答辯。