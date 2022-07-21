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深偽技術換臉名人成謎片女主角 網紅小玉遭判5年6月

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導
「小玉」朱玉宸。圖／聯合報系資料照
「小玉」朱玉宸。圖／聯合報系資料照

網紅小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將名人、政治人物等人臉部合成到女優身上，賺1338萬餘元，被起訴個資保護法、加重誹謗、妨害風化等罪，今新北地方法院宣判，依個資法119罪處朱玉宸5年6月徒刑，莊姓助手3年8月徒刑。

檢方起訴，朱玉宸與莊男兩人為圖私利，恣意濫用人工智慧合成技術Deepfake，將119人以移花接木方式合成猥褻影片，還透過網路分享對被害人造成持續性傷害，依個資保護法等起訴，119人中有83人提告。

朱玉宸在庭上對犯行認罪，兩度對被害人道歉，稱他有做反省，多名被害人對朱玉宸提出附帶民事求償，金額從120萬到10萬元不等。

朱玉宸在庭上再度坦承犯行，並兩度對被害人道歉，稱他有做反省。辯護人洪士淵請求審判長審酌，被告坦承犯行，並且銷毀資料，資料也沒有蔓延，另外被告與被害人並不相識，是會員要求，才利用Deepfake深偽技術做影片，「別人也可能會用」，因受害人數眾多，無法一一道歉，盼審判長能從輕量刑。

同案被告莊姓助理則說，他一時被金錢迷惑，才會犯罪，非常對不起被害人；辯護人曾家貽稱，莊姓助理從小父母離異，在艱困環境成長，每月僅分得10萬元分紅，不法獲利共130萬元，分得相當少利益，盼審判長從輕量刑。

但告訴代理人認為被害人很害怕，被告卻理所當然，建議審判長對朱玉宸一罪一罰，判合併應執行12年徒刑；莊姓助理合併應執行8年徒刑，「量刑也是代表被害人的心聲」。

案件今天宣判，審判長依個資保護法119罪處朱玉宸5年6月徒刑，莊姓助手3年8月徒刑，均可易科罰金。

網紅 小玉 個資

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