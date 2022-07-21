要入獄！台北101前董事長林鴻明掏空公司 判關8年定讞

台北101前董事長、宏國關係企業副董事長林鴻明被控掏空金尚昌公司，更二審依違反證券交易法判8年徒刑，沒收犯罪所得3億500萬元，最高法院今駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

林鴻明父親是宏國創辦人林堉琪，母親為林謝罕見，是「三重幫」要員；林鴻明是金尚昌（原名林三號國際發展公司）實際負責人。林三號公司以所有的淡水水仙段13筆、淡水米蘭段59筆土地，分別向中聯信託公司設定抵押擔保借款11億元、7億5500萬元，但從2001年4月就沒正常繳息。

林覬覦土地開發利益，2002年5月指示總經理陳祈蒼安排王在山、王重男、王燕航當米蘭段土地交易人頭，2004年鋪排「白天鵝建設公司」標購水仙段與米蘭段債權，再讓白天鵝公司將債權讓與他掌控的啟揚資產管理公司，把土地移轉給自己。

王等三人假交易米蘭段中，林三號喪失7億7000多萬元土地處分所得，林鴻明後來回流約4億8000多萬給林三號，仍拿到3億500萬犯罪所得。水仙段部分，金尚昌公司蒙受1億4133萬元損害，由林鴻明掌控的啟揚資產管理公司獲益，一併宣告沒收。

林鴻明否認犯罪，一審被依銀行法等判刑9年6月，併科罰金2億元，二審改依財報不實罪，刑度遽減為1年8月，另外使公務員登載不實罪判3月、得易科罰金，被最高法院撤銷發回更審；更一審判林鴻明10年徒刑，沒收4億9746萬元，仍被撤銷。

案件纏訟10年，更二審認為林鴻明違背保護林三號公司的契約，且林是有社經地位的企業家，趁公司經營困難之際，精心謀畫、掩飾關係人交易，犧牲公司和全體股東最大利益牟取私利，導致公司、股東遭受重大損害；又未據實揭露，嚴重危害證券市場的穩定及投資人、公司利害關係人權益，且狡辯卸責，態度不佳。

更二審認定米蘭段部分林犯證交法使公司為不利益交易罪，水仙段部分犯證交法使公司為不利益交易罪，但因纏訟超過8年，適用刑事妥速審判法減刑；兩罪各判3年、6年徒刑，應執行8年。