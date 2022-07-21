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「有錯就該罰」 宋少卿繳清20萬罰金免牢獄之災

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導
宋少卿今前往新北地檢署繳清罰金20萬，稱「有錯就該罰」。記者柯毓庭／攝影
宋少卿今前往新北地檢署繳清罰金20萬，稱「有錯就該罰」。記者柯毓庭／攝影

相聲瓦舍創辦人宋少卿，去年因酒駕涉犯公共危險罪嫌被起訴，新北地方法院判宋少卿處有期徒刑5月併科罰金5萬元，得易科罰金，他今天下午到新北地檢署執行科繳清20萬元罰金，免除牢獄之災。

宋少卿第一次酒駕，在2005年因酒駕被士林地方法院判3月徒刑，可易科罰金。去年12月28日凌晨2時許，他在新北市板橋區撞上前方停等紅燈計程車，警方到場後進行酒測，發現宋酒測值高達0.95ｍｇ/Ｌ，由警方移送新北地檢署，檢方今年1月28日依公共危險罪嫌起訴宋少卿。

新北地院開庭審理時宋少卿當庭認罪，檢方指出，宋少卿是名人，應做社會表率，過去也曾在公開場合說很高興自己戒酒，這次卻破功，考量社會近年對酒駕十分反感，提出9月有期徒刑的刑度，宋不接受，認為刑度過重；新北地院4月26日依不能安全駕駛罪處宋少卿五月徒刑併科罰金五萬，得易科罰金。

宋少卿今天下午前往新北地檢署執行科繳清罰金20萬元，他說「有錯就該罰」，其餘未多做評論。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宋少卿 酒駕

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