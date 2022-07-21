北市花博園區醉漢酒後滋事 保全出言制止卻遭持椅砸傷

台北市中山區花園園區內日前發生一起傷害案，1名男子酒後在美食區亂丟東西，遭保全制止，卻拿起一張椅子攻擊保全，並丟向一旁民眾，路人見狀驚叫連連，報警處理，警方到場逮捕渾身酒氣的男子，詢後依傷害罪嫌送辦。

警方調查，42歲江姓男子7月9日凌晨1時獨自在花博園區美食區座位上飲酒，酒後不斷亂丟垃圾，引來保全員出言制止，江不聽勸，反而舉起一張椅子，猛力砸向保全員，一旁民眾見狀嚇了一跳，下秒江男又將手中椅子丟向民眾，現場眾人驚叫連連。

據悉，位於台北市中山區玉門街上的花博園區美食區，晚間仍有飲酒店家營業，常吸引年輕族群、外國客流連小酌，未料江男當晚在該處飲酒後失控傷人。

警方表示，遭砸中的林姓保全員因伸手護身，左手臂受擦挫傷，幸無大礙，事後提告江男，現場無其餘人員受傷，轄區圓山派出所員警獲報到場帶回江男，詢後依傷害罪嫌送辦，檢方複訊令江男限制住居後請回。

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