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涉助潤寅公司詐貸 星榮公司判罰2000萬元確定

中央社／ 台北21日電

潤寅詐貸案，檢方指控星榮物流公司偽造不實海運助潤寅公司向銀行詐得595萬美元，一審判決星榮物流公司罰金2000萬元，檢方提上訴，二審台灣高等法院今天駁回，全案確定。

一審法院判決指出，星榮公司負責人、受雇人與潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫婦等人基於共同犯意，於偽造不實海運提單後，持不實出口押匯文件，以潤寅公司名義向兆豐銀行申辦外銷放款，共計詐得595萬 2192美元，尚未清償金額仍有341萬398美元。

一審判決星榮公司罰金新台幣2000萬元；檢方不服提起上訴並主張，星榮公司犯罪所生損害重大，且迄今未與兆豐銀行協商，也未賠償兆豐銀行損失，犯罪後態度不佳，原審量處過輕。

二審今天認定，本件犯罪情節、所生損害、清償債務情形等一切情形，一審判決星榮公司罰金2000萬元部分，在認事用法，並無違誤，且量刑已就刑法第57條規定事項詳為審酌，算是妥適，也沒有有逾越法律規定，也沒有濫用自由裁量權限，因此駁回上訴，全案確定。

詐貸

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