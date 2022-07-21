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疫情嚴重亂吐痰挨罰1200 法院建議他可吐自己車廂內

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子去年疫情期間騎車亂吐痰被民眾錄影檢舉，經台中市環保局開罰1200元，黃不服提行政訴訟，表示自己身體不適，又不想將痰含在口中臨時找不到衛生紙才吐；法院認為，當時疫情嚴重本應注意，黃若真的迫切可吐在自身機車踏板或車廂內，認原處罰無違誤予以駁回，可上訴。

經調查，黃男去年11月7日下午1點多騎車經太平區六順路，因隨地亂吐痰被民眾錄影存證向環保局舉發，環保局受理認為他違反廢棄物清理法第27條第1款，依法對黃開罰1200元罰鍰。

黃男不服，他辯稱當天身體感冒、鼻涕倒流，因找不到路邊何處可吐痰，又沒有衛生紙或其他包裝物可以包痰丟棄，又不想一直把痰含在嘴裡，所以是不得已才吐在路邊，認為自己非惡意，裁罰有違誤，還說「檢舉人休想從中領取檢舉獎金」。

環保局抗辯稱，黃男並沒有舉證當身體不適、手邊沒有可包痰的物品，他隨地亂吐痰行為已明確構成汙染環境衛生事實，且當時仍屬新冠肺炎第二級警戒期間，外出本應戴口罩並留意其行為是否有染疫風險，認為他推諉卸責，主張駁回。

法院指出，依廢棄物清理法第27條規定，在指定清除地區內嚴禁隨地吐痰，可處1200元以上6000元以下罰鍰，而台中市政府環保局2014年11月24日也已公告，台中所有行政區（不包含和平區）為指定清除地點。

因此，黃男在經公告指定之清除區吐痰，處以罰鍰並無違誤，環保局也罰最低的1200元，也沒有濫用裁量之虞。

法院說，黃男吐痰時正值疫情期間，是社會大眾對衛生防疫敏感時刻，他不能隨身帶衛生紙或他物包痰丟棄，如身體不適更應注意防疫，況且黃當時騎車，如急迫有吐痰必要，可以吐在自身機車腳踏板、甚至車廂內，認為原處罰無違誤，予以駁回。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

疫情 車廂

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