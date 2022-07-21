2警吵架粗話全都露 學長訓「懶學弟」廢物 判無罪

台北市警察局中山分局大直派出所陳姓員警看不慣從基隆調來的李姓學弟懶散，與學弟互飆粗話，辱罵李「廢物」，依公然侮辱罪起訴；台北地院調查認為，李的紀律不佳，陳不是無端謾罵，判陳無罪。可上訴。

起訴指出，陳、李之前都在大直派出所服務，2022年1月16日凌晨3時，2人在明水路397巷2弄騎乘警用機車巡邏時口角，陳罵李「你最廢」、「廢物」，犯公然侮辱罪。

陳開庭辯稱，與李發生口角是因長時間累積造成，他說，李剛調派出所3個月就有不檢點、睡覺遭記過處分，李平常勤務也不正常，事發前2天，李在值班時睡覺，隔天勤務也在睡。

陳說，事發當天，李應自行親簽勤務表掃描QRCODE，卻叫實習生去簽，才會責備李穿上制服應負責工作。

被李使喚的張姓實習警察證稱，陳、李在鬥嘴，1人講1句，李講「靠爸」後，陳就揮李頭戴安全帽近左臉頰處，李後來下車去補簽。

李稱，他將MPOLICE交給實習生巡簽，陳罵他「白目」、「大直最爛」，還用三字經罵他，陳最後罵補一句「幹X娘」。

法官還原吵架的話。陳說「你不刷QRCODE是不是」，李說「我刷啊」；陳說「下車刷啊，你在懶什麼」，李說「大家都這樣嘛」；陳說「大家都這樣你就要這樣」，李說「我就不行是不是」；陳說「誰大家都這樣，你說嘛」，李說「你沒讓別人刷過是不是」；陳說「沒有ㄟ，我都自己刷」，李說「這麼厲害，好啊，金敖」；陳說「你在白目啥」，李說「誰是白目的」。

另一段檔案顯示，陳說「再不下車啊」，李說「誰不下車」；陳說「我今天就是故意騎摩托車弄你啦，怎樣」，李說「弄就弄啊，怕你弄喔」；陳說「尚好，白爛」，李說「誰白爛」；陳說「你啦」，李說「我夠怎樣」；陳說「你最廢你不知道嗎，你不知道、是不是啦」，李說「跟你一樣」；陳說「你尚廢你不知道嗎，雙李你最廢」，李說「什麼我最廢」；陳說「大直你最廢，爛你知道嗎」，李說「謝謝啦」；陳說「承認就好，你干知，你攏不知吼」，李說「又什麼知什麼」；陳說「要給你18支就簡單」，李說「好啊，試看看啊」；陳說「好，你卡注意ㄟ，沒人像你一樣白目，大直你尚白目」，李說「我又怎樣，欠你喔」；陳說「你沒欠我拉」，李說「我沒欠你，好好騎車啦」；陳說「不然你不要穿制服」，李說「我沒欠你，你不要在那邊543」；陳說「你在白目啥」，李說「你在靠爸啥迷」；陳說「你在共一次，你說我什麼」，李說「你到底在講什麼」；陳說「你共我按奈」，隨後舉起右手拍打李戴安全帽的臉頰部位。

再一段顯示，李說「你打我喔，你欠告喔」，陳說「你罵我靠爸逆」；李說「是欠告喔」，陳說不要緊，你來告我」；李說「安那啦」，陳說「你告我侮辱啊，你告我傷害啊」；李說「你當作我不敢嗎，金敖嘛」，陳說「告啊」；李說「好啊」，陳說「忍你很久」；李說「金敖啦吼」，陳說「你來帶班啊」；李說「不是你要帶嗎，車子騎前面，快一點啊，不是我尚爛」，陳說「承認就好」；李說「要騎不騎，快點啦」，陳說「廢物，幹X娘」。

法官認為，陳因李挑釁提升不滿情緒，言語雖令李不愉快，但是因不滿李執行勤務未依規定而指責，主觀上不是以妨害名譽為目的。

依派出所所長證稱，李到職後紀律不佳，多次與民眾衝突，與同事口角，要求李提出職務報告，李不願意，甚至值班擅自向第2備勤人員表示疲累，要求代為值班，可見李確實造成同仁困擾。