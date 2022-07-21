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台日跨國同婚一審勝訴 內政部：尊重戶所上訴權利
台北高等行政法院審理第一起台、日同志在台爭婚姻登記案，今日上午判准，命台北市大安區戶政事務所應准許登記結婚；可上訴。內政部今天表示，法院個案判決結果，基於戶政事務所僅依相關法律規定或事實據以辦理戶籍登記，內政部予以尊重，也尊重戶政事務所上訴的權利。
內政部表示，有關國人與外籍人士可否在台辦理結婚登記，須適用「涉外民事法律適用法」規定。據司法院說明，因涉民法第46條規定，婚姻的成立，依各該當事人的本國法，而戶政事務所僅依相關法律規定或事實據以辦理戶籍登記，因此，有關國人與日本籍人士申請同性結婚，依上述規定，目前尚不得在台結婚登記。
內政部說，司法院為保障婚姻平權，已研修「涉民法」第46條修正草案，規定倘適用當事人一方的本國法，因性別關係致使無法成立，而他方為我國國民時，依我國法律定之。未來立法通過後，是類同性結婚案件，即可依法辦理結婚登記。
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