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戴小丑面具槍擊派出所 竟是盼員警斃了他

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣張姓男子去年6月某日凌晨想死又對自己下不了手，就戴著小丑面具，持空氣槍到彰化分局芬園分駐所，朝值班台前玻璃門開槍，希望員警反擊開槍將他射死，最後他被員警制伏，彰化地方法院法官也發現他幼時喪母、又被父親家暴的可憐身世，多次想尋短，不過依違反槍砲彈藥刀械管制條例仍將他判刑1年3月、併科罰金一萬五千元，不過緩刑3年。

判決書指出，25歲張男去年6月某日凌晨戴著小丑面具，持空氣槍到芬園分駐所，朝值班台前玻璃門的開關按鈕射擊2槍，當時在派出所內的蘇姓員警喝令他放下空氣槍，但張男又將槍抵住自己的頭，員警安撫他不要激動，張男一下子將槍放下、一下又拿起來抵住自己的頭，過程約3、4分鐘，後來另一名巡邏員警回來，蘇員對外大喊要同事注意安全，巡邏警員先躲避，後又與張男扭打，2名員警將他制伏。

張男事後供稱，他故意戴著奇怪的小丑面具，抵住門的按鈕射擊，沒有朝人射擊，只是希望員警會用槍打死他，他想尋死，他並沒有恐嚇及妨害公務的意思。至於空氣槍是他為了玩生存遊在網路購買。

張男也供稱，他小學時就喪母，其姊也因車禍過世，父親長期飲酒，且有家暴行為，後來也因肝硬化過世，他也曾出過一次大車禍，被撞擊昏迷，後來失眠、憂鬱加劇，常回想到車禍場景、感到害怕、做惡夢，因此多次割腕、欲開車朝山谷衝，服用大量安眠藥，但都睡不著、也死不了，才會想要員警朝他射擊，把他打死。

法官也發現他曾去身心科看診，被醫師診斷為為創傷後壓力症、及鬱症，衡量張男成長過程、及深受精神疾病困擾、已積極就醫治療仍不免思慮不周等情狀，在客觀上足以引起一般人之同情，因此幫他減刑，緩刑期間付保護管束，並接受1場次法治教育課程。

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張姓男子去年6月某日凌晨戴著小丑面具，持空氣槍到芬園分駐所，朝值班台前玻璃門開槍，希望員警反擊開槍將他射死，最後被員警制伏，法官審理時也發現他可憐身世。記者林宛諭／攝影
張姓男子去年6月某日凌晨戴著小丑面具，持空氣槍到芬園分駐所，朝值班台前玻璃門開槍，希望員警反擊開槍將他射死，最後被員警制伏，法官審理時也發現他可憐身世。記者林宛諭／攝影

車禍 家暴

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