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10幾輛車等他一個！窄巷會車拒讓步 囂張男下場出爐
桃園一名劉姓男子去年11月在大園區中正東路某條僅能共一輛車通行的巷弄會車，明知對向車輛已回堵嚴重，而自己後方空間寬敞，仍堅不倒車讓路，見其他人勸說還大聲咆哮，結果挨告妨害自由，雖獲桃園地檢署緩起訴處分，但須支付6萬元緩起訴處分金，悔不當初。
檢方調查，劉男（45歲）去年11月開貨車行經大園區中正東路336巷，在巷口與葉姓女子的貨車交會，可該巷口寬度僅能一輛車通行，劉男堅不退讓，葉女車後又有10幾輛車排隊無法倒車，導致交通堵塞。
劉男明知自己車後空間寬敞，仍拒不退讓，反而熄火擋住道路，見旁人勸說，還大聲咆哮，時間長達10多分鐘，直到警方到場才排除狀況。
偵訊時，劉男坦承犯行，並稱自己是一時情緒上頭才會犯錯，事後回想已經後悔。
檢方認為劉男行為涉犯強制罪，考量他沒有前科，犯後深表悔悟，犯行所生危害也不嚴重，因此予以緩起訴1年，緩起訴期間須支付公庫6萬元。
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