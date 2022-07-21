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為60元娃娃...群組公審臺主 男虧「公主病」代價慘烈

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

王姓女子友人到夾娃娃機店花60元夾到娃娃，結果發現有污漬，向林姓臺主詢問能否換新，結果林男卻將兩人對話截圖後，貼在有25名臺主的群組內公審，暗示王女有「公主病」，又將王女機臺的密碼鎖拿去丟棄，一、二審法院審理後，依公然侮辱罪、毀棄損壞罪，處林男罰金1萬1千元，為了60元挨告判罰，代價慘烈。

判決指出，林男、王女兩人都是娃娃機臺主，2019年12月19日晚間，王女友人到高雄市八德路一家夾娃娃機店，在林男機臺花了60元就成功夾到娃娃，結果發現娃娃有污漬，請王女詢問林男可不可以更換。

但林男只願退回20元，兩人為了娃娃是否更換問題爆發口角，林男將兩人對話截圖後，貼到有25名臺主的群組內公審，稱「如果以後還有人公主病發作看我會不會再理她」、「誰有公主病，大家一看就知道」。

結果其他臺主一面倒力挺王女，認為娃娃有瑕疵本來就應該更換，林男自知理虧，才同意退回60元，王女也將夾到的娃娃跟林男互換。結果6天後，林男到機臺店捕貨，看到王女機臺的密碼鎖放在機臺旁，想起之前兩人的爭執，於是趁機將密碼鎖攜出丟棄。

王女隔兩天後到機臺捕獲，發現機臺未上鎖，所幸沒有商品遭竊。經調閱監視器畫面後，發現是林男將密碼鎖攜出丟棄，連同之前在群組遭林男公審的舊怨，蒐證後告林公然侮辱、毀棄損壞。

高雄地方法院審理時，林男喊冤稱沒有指名道姓，是指以後如果再有類似情況，人家在忙，又要人家馬上處理，就不要理他，至於密碼鎖是他丟掉沒錯。

雄院法官認為，林男將與王女的對話截圖貼在群組，一般人都看得出來林男謾罵對象是王女，而「公主病」一詞，有諷刺行為嬌縱，有問題總是歸咎他人、缺乏責任感之意，不採信林男說法，公然侮辱部分處罰金1萬元，毀棄損壞部分處罰金2000元，合併罰金1萬1000元。

林男不服上訴二審，高雄高分院審理後，綜合相關事證，認為一審認事用法無誤，駁回林男上訴確定。

夾娃娃機店示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
夾娃娃機店示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

夾娃娃機 公主病 公然侮辱

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