坤輿試運轉爆流血衝突 朝野立委批政府放任鄉親被打

苗栗縣坤輿科技設置事業廢棄物掩埋場，今天凌晨與抗議民眾發生流血衝突，民進黨立委湯蕙禎痛斥坤輿找來黑衣人以惡質暴力欺侮苗栗鄉親與到場聲援的學生，苗栗縣府及警察局放任鄉親被毆打；時代力量立委邱顯智也批評，為什麼多次要求內政部、警政署派駐警力後，警力也到現場了，還是沒有辦法保護村民？

湯蕙禎譴責，在場的苗栗縣警察局警力，在衝突時，卻只把盾牌對向赤手空拳的鄉親，用盾牌向鄉親推擠。卻放任坤輿的黑衣人對居民暴力、拳打腳踢，有些鄉親甚至都被打到躺在地上，在暴力發生時卻沒有任何盾牌在對著黑衣人，防範黑衣人對鄉親繼續施暴。

湯蕙禎表示，龍昇湖長期是當地居民灌溉用水，坤輿將廢棄物處理廠設置在旁邊300公尺處，這將對於當地居民造成很大的困擾，呼籲環保署身為主管單位，更應該有魄力的來嚴辦此案。

邱顯智說，坤輿黑衣人暴打龍昇村民，很多人在旁邊看笑話，說這就是苗栗國，誰叫苗栗要選出這些政治人物。「真的不要把黑金勢力看得太簡單。黑道也有腳，錢也是到處賺，會關說苗栗縣政府，也會在中央政府搞事」。