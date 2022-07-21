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反坤輿自救會勝訴 苗縣府：立即函文坤輿中止試運轉

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩場開發案多年來引發抗爭不斷，自救會成員指控全案實際開發面積超過2公頃，但規避未辦環評，自救會去年向台中高等行政法院對縣府提告，今天判決自救會勝訴；苗栗縣政府環保局上午表明將立即函文坤輿公司中止試運轉許可，後續再依判決理由及相關法規處置。

台中高等行政法院上午宣判，認定縣府做成讓坤輿科技設置掩埋場的行政處分無效。法官指出，坤輿設置的事業廢棄物掩埋場位於山坡地，整體面積合計已逾2公頃，應進行環評，但坤輿申請許可開發行為時未實施環評，也沒檢具環境影響說明書送縣府審查就進行開發行為。

法院認為，縣府疏漏未注意，也沒依相關規定命坤輿實施環評，在2002年3月4日函同意設置文件申請、2005年2月22日函同意設置文件變更申請、2005年3月8日函同意核備興辦事業計畫書，都僅列10筆土地共計1.7958公頃為開發範圍而認為無環評必要，核屬有誤，依環評法應屬無效。

苗栗縣環保局針對這項判決指出，反坤輿自救會去年6月提起行政訴訟，指坤輿科技股份有限公司在造橋鄉申請設置乙級廢棄物處理機構，因縣府核准的行政處分有瑕疵， 今天判決縣府應做成命參加人坤輿公司停止在苗栗縣造橋鄉龍昇段587、588-1、846、849、851、852、853、854、856、857、814、814-1、815、816、841等地號土地實施乙級廢棄物處理機構開發行為的行政處分，縣府將立即函文坤輿公司中止試運轉許可，後續再依判決理由及相關法規處置。

坤輿事業廢棄物掩埋場今、明兩天進行「全量試運轉」，自救會昨天就號召各界聲援，今天凌晨並在業者準備進場試運轉時發動抗爭，雙方爆發肢體衝突的流血事件，多人受傷，上午傳來自救會行政訴訟勝訴的消息，讓居民及自救會成員感到欣慰。

反坤輿自救會針對開發案抗爭多時。本報資料照片
反坤輿自救會針對開發案抗爭多時。本報資料照片
反坤輿自救會針對開發案抗爭多時。本報資料照片
反坤輿自救會針對開發案抗爭多時。本報資料照片

自救會 環評 廢棄物 坤輿案

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