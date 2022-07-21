警執勤罵同事廢物挨告 無法證明故意北院判無罪

北市中山警分局大直派出所李姓員警，不滿同事陳姓員警執勤時罵他「廢物」等語，提告公然侮辱罪。台北地方法院認為無法證明陳男故意貶損李男人格評價，判決無罪。可上訴。

判決指出，李男、陳男為大直派出所員警，今年1月16日凌晨3時許，2人騎乘警用機車執行巡邏勤務途中，在北市明水路因細故發生口角糾紛，陳男罵李男「大直你最廢、廢物」等語，李男不滿提告陳男，台北地檢署依公然侮辱罪起訴陳男。

陳男在法院審理時坦承有罵李男「廢物」，陳男表示，李男剛調到他們派出所3個月，就因不檢點、睡覺等遭記過處分，平常勤務也不正常；案發前2天，李男在值班時跑去睡覺，隔天上午負責受理案件勤務，也跑去睡覺，因此在事發當日，同事間就認李男勤務紀律有待加強。

陳男指出，他當天與李男負責巡邏勤務，李男應自行親簽勤務表，但李男坐在機車上叫1名陪同的警專實習生去簽署，他生氣才責備李男，不是攻擊李男個人，而是認為穿上制服後的李男，應好好負責工作上事務。

台北地方法院審理後指出，李男在大直派出所任職期間確有勤務紀律狀況不佳的情況，陳男在事發當天看到李男又出現未依勤務規定親自簽巡，因此稱李男「你最廢、白目、廢物」等用語，雖有負面之意，用語粗俗，主要是對李男未依規定執行勤務有所指摘。

北院表示，陳男在口角後轉身騎乘機車離開前口出「廢物」等語，並非面對李男謾罵，而是發洩個人情緒用詞，並非故意貶損李男人格，判決陳男無罪。全案可上訴。