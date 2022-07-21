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「覺得戴口罩像白痴」硬闖北市府 碩士男有罪定讞！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

吳姓男子2年前未戴口罩走進台北市政府洽公，被保安警察大隊第六中隊宋姓、林姓警員攔下溝通未果，他仍硬闖、推擠嗆「覺得戴口罩像白痴」，導致宋左胸挫傷、第7肋骨骨裂，林右肘、左拇指擦傷，最高法院依妨害公務罪判拘役30日，宣告緩刑2年定讞。

吳碩士畢業，從事自由業，而北市府因應新冠肺炎疫情境外移入確診案例增多，自2020年8月6月起將恢復洽公市民入府一律配戴口罩，吳偵查時表示，他當天有帶口罩，當時提議以衣領遮住口鼻請求放行，他的底線是不願意戴口罩，「我覺得戴口罩像白痴、智障」。

一審認定檢察官所提證據不足以證明吳妨害公務，而傷害部分員警撤告，判吳無罪；檢方上訴，吳坦承當天因配戴口罩進入市政大樓而與宋、林爭執，並遭兩警壓制，但否認妨害公務，辯稱「是有一些反抗與抵抗的動作」。

吳說，他一直想知道中央與地方基於什麼樣的認知要限制民眾戴口罩，當時已連續165天零確診，政府還說很危險，「是誰在騙誰？」政府憑什麼判定是危險狀態要做緊急處置？吳說，後來在訴訟上跟2警和解，不代表他認罪。

二審認為吳並非不小心誤闖，戴口罩也沒困難，只是不滿規定而刻意違規，認定他犯刑法妨害公務執行罪，批評吳對警察施暴，不僅僅是損害公務尊嚴，而是破壞防疫政策，他犯後從未認為自己有錯，遑論表達悔意，還不斷倒果為因，妄稱自己不會傳染別人，「只會被別人傳染」等語。

二審考量吳一審時有和解，諭知緩刑；案件上訴，最高法院認為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

口罩 妨害公務 警察

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