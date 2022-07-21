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新冠肺炎期間哄抬酒精價格 男遭判刑2月

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新冠肺炎期間酒精曾一瓶難求，鄭姓男子去年5月先以市價40元購得台酒75%防疫清潔用酒精300毫升後，於蝦皮拍賣網站上藉機哄抬防疫清潔用酒精價格，從市價40元調漲為260元及280元出售獲利；新竹地院審理終結，依哄抬防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資價格罪將鄭判刑2月。

法官認為，鄭男明知嚴重特殊傳染性肺炎是近期全體國人、新聞媒體及國際社會高度關注重大公共衛生事件，該法定傳染病的擴散造成台灣民眾對於防疫清潔用酒精的需求量大增，竟趁此機會將已公告為防疫物資的防疫清潔用酒精以高於市價6至7倍價格出售，哄抬價格，影響大眾權益及公共衛生安全，考量鄭坦承犯行，審酌依哄抬中央衛生主管機關公告防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資價格罪判刑2月，易科罰金6萬元。

鄭姓男子去年5月先以市價40元購得台酒75%防疫清潔用酒精300毫升後，於蝦皮拍賣網站上藉機哄抬防疫清潔用酒精價格，從市價40元調漲為260元及280元出售獲利。圖／報系資料照
鄭姓男子去年5月先以市價40元購得台酒75%防疫清潔用酒精300毫升後，於蝦皮拍賣網站上藉機哄抬防疫清潔用酒精價格，從市價40元調漲為260元及280元出售獲利。圖／報系資料照

酒精 新冠肺炎

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