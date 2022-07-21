新冠肺炎期間哄抬酒精價格 男遭判刑2月
新冠肺炎期間酒精曾一瓶難求，鄭姓男子去年5月先以市價40元購得台酒75%防疫清潔用酒精300毫升後，於蝦皮拍賣網站上藉機哄抬防疫清潔用酒精價格，從市價40元調漲為260元及280元出售獲利；新竹地院審理終結，依哄抬防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資價格罪將鄭判刑2月。
法官認為，鄭男明知嚴重特殊傳染性肺炎是近期全體國人、新聞媒體及國際社會高度關注重大公共衛生事件，該法定傳染病的擴散造成台灣民眾對於防疫清潔用酒精的需求量大增，竟趁此機會將已公告為防疫物資的防疫清潔用酒精以高於市價6至7倍價格出售，哄抬價格，影響大眾權益及公共衛生安全，考量鄭坦承犯行，審酌依哄抬中央衛生主管機關公告防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資價格罪判刑2月，易科罰金6萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言