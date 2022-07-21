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跨國同婚四連勝！法院判台日同性伴侶阿樹、有吉可結婚
台日跨國同性伴侶阿樹、有吉英三郎平時在屏東生活，去年到台北市大安戶政事務所登記結婚被拒，訴願也被駁回，提行政訴訟要求救濟，台北高等行政法院今判兩人勝訴，戶政事務所應准許兩人結婚，可上訴。
司法院釋字第七四八號解釋施行法通過後，跨國同性伴侶仍無法登記結婚，民間團體多次呼籲盡速修法；而台灣、澳門同性伴侶信奇、阿古去年經法院判決勝訴，成為台灣史上第一對成功登記結婚的跨國同性伴侶。
在信奇、阿古勝訴的隔天、2021年5月8日台日跨國同性伴侶阿樹、有吉英三郎也從屏東北上至大安戶政事務所要求結婚登記，經戶政事務所詢問內政部後，仍拒絕兩人登記。
阿樹、有吉英三郎交往超過6年，雙方家人也彼此認可，並在2018年舉行公開婚禮，至今無法登記結婚，兩人委由伴侶盟的律師提行政訴訟，台北高等行政法院今判兩人勝訴。
阿樹、有吉英三郎也是繼台灣澳門同性伴侶、台馬跨國伴侶、台星伴侶登記結婚案後，第四對獲法院判決勝訴的跨國同婚案件。
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