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20年女友舊情復燃人夫喊想愛愛 浪漫譜曲下場賠30萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中何姓人夫因線上卡拉OK軟體和20年前莊姓前女友舊情復燃，不顧有家室以老公、老婆相稱，又互傳「想愛愛」等語，何還為她浪漫譜曲，寫下「妳有最美麗的嘴唇、最動人的眼人」，何妻不甘配偶權遭侵害求償55萬元，法院以何、莊造成何妻精神受創，判2人應給付30萬元，可上訴。

何妻主張，和先生結婚10多年有2個小孩，對方前年透過線上卡拉OK軟體認識莊女，莊明知何是人夫竟還展開交往、維持親密關係，彼此不斷示愛還以「老公」、「老婆」相稱，何甚至對莊說「超想和老婆愛愛」。

何妻控訴，老公因而背棄家庭要離婚，顯然和莊女侵害她配偶權，造成自己精神上痛苦不堪，對何、莊一共求償精神撫慰金55萬元。

何男抗辯稱，妻子沒經他同意偷拍手機取得對話侵犯他隱私，自己張貼的歌詞僅是抒發個人壓力，並非提供給莊女看；莊女則說，和何男20幾年前曾是男女朋友，後來分手直到前年恢復聯絡，彼此對話僅是開玩笑，實際上並無侵害配偶權。

法院勘驗卡拉OK軟體上照片，發現何曾自譜歌詞，寫下莊女是他最深愛的女人，還說「妳有最美麗的嘴唇，妳擁有最動人的眼神，妳帶給我幸福和快樂」，還說莊女是一個美麗的小女孩，悄悄偷走他的心，我要帶你飛上天等，顯見何是在對莊傳達愛意。

法院也發現，何男將莊女暱稱改為「漂亮寶貝老婆」，並曾傳訊說「我一直都是愛你的」、「老婆我愛你（附加3個嘴唇符號）」，莊也曾則回「我要愛愛，在家裡」，何說「我也很想，超想和老婆愛愛」，可見2人舉止越線，還說「要愛愛（發生性行為）」，顯已侵害配偶權。

法院審酌，何、莊都是成年人，應具成熟思慮及判斷是非對錯能力，卻仍侵害何妻配偶權造成她精神上痛苦，審酌一切情狀後判2人應給付何妻30萬元。

法院認為何男、莊女侵害何妻配偶權，判2人應給付何妻30萬元。示意圖／ingimage
法院認為何男、莊女侵害何妻配偶權，判2人應給付何妻30萬元。示意圖／ingimage

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