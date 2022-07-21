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坤輿掩埋場爆流血衝突 台中高等行政法院判苗縣府「停止開發處分」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣坤輿科技設置事業廢棄物掩埋場，今天凌晨與抗議民眾發生流血衝突，今天上午台中高等行政法院宣判，掩埋場位於山坡，超過2公頃，需要環評，但坤輿沒做，縣府做成讓坤輿設掩埋場的行政處分無效，縣府應停止相關行政處分，全案仍可上訴。

台中高等行政法院今天上午8時宣判，認定縣府做成讓坤輿科技（下稱坤輿）設置掩埋場的行政處分無效。法官指出，坤輿設置的事業廢棄物掩埋場，位於山坡地，整體面積合計已逾2公頃，應進行環評，但坤輿申請許可開發行為時，未實施環評，也沒有檢具環境影響說明書送縣府審查，就進行開發行為。

縣府疏漏未注意，也沒依相關規定命坤輿實施環評，在2002年3月4日函同意設置文件申請，2005年2月22日函同意設置文件變更申請，及2005年3月8日函同意核備興辦事業計畫書，都僅列10筆土地計1.7958公頃為開發範圍，而認無環評必要，核屬有誤，依環評法應屬無效。

判決指出，苗栗縣政府在2002年3月4日，同意坤輿申請一般事業廢棄物乙級廢棄物處理機構設置，因地籍重測，坤輿在2004年12月22日申請同意設置文件變更，經縣府2005年2月22日函以設置基地位置未變更予以同意核備，同意坤輿所提試運轉計畫書。

坤輿在2006年4月3日申請掩埋場許可證，經縣府在2011年10月19日駁回申請，請坤輿辦理興辦事業計畫書變更申請，納入聯外道路使用部分，及依農業發展條例、農業主管機關同意農業使用地變更使用審查作業要點，檢具興辦事業計畫書送審。

坤輿提起訴願，經環保署2012年3月9日駁回。2020年12月21日再向縣府申請試運轉計畫，經縣府在2020年12月31日同意坤輿掩埋場90日的試運轉計畫，反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會長陳清鑫等人不服，認為掩埋場申請同意設置時，沒有依法環評，提起訴願、申請停止執行，縣府在2021年函復，掩埋場設置無需環評，所以自救會向台中高等行政法院提起訴訟。

苗栗縣坤輿科技設置事業廢棄物掩埋場，今天凌晨爆發衝突，台中高等行政法院今早判縣府的行政處分無效。圖／本報資料照
苗栗縣坤輿科技設置事業廢棄物掩埋場，今天凌晨爆發衝突，台中高等行政法院今早判縣府的行政處分無效。圖／本報資料照

環評 廢棄物

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