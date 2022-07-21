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高雄男搶當護花使者 酒駕被逮害慘女同事也吃罰單
高雄市潘姓男子和同公司的賴姓女子、李姓男子在公司吃宵夜，今晨3時結束後，潘男認為賴女獨自搭車危險，自認只喝了一點酒，主動提議載2人返家，未料，卻被警方攔查，結果酒測超標被送辦，護花使者當不成，還害慘2同事吃罰單。
警方調查，在營造公司上班的潘姓男子（32歲），昨天深夜下班後，和同事賴姓女子（31歲）和李姓男子（47歲）相約在辦公室飲酒吃宵夜，3人聚會直至凌晨3點結束。
當時潘男喝了數杯啤酒，卻自認喝不多，加上時間已晚，擔心讓賴女獨自搭車太危險，於是主動提議可駕車載賴女和李男返家。
潘男駕車行經五福二路和復興二路口時，因紅燈停駛在機車停等區，被新興警分局五福二派出所巡邏警網發現攔查，潘男搖下車窗後，警方聞到他身上濃厚酒味，要求他下車受檢。
警方對潘男施以酒測，結果酒測超過每公升0.26毫克，由於潘男酒駕，同車的人卻未勸阻，警方也當場對賴女和李男開出可處6000元至1萬5000元罰鍰，潘男護花使者當不成，警詢後被警方依公共危險罪嫌移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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