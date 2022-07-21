玉里鎮長蔡秋龍涉貪60萬交保 花蓮高分院撤銷發回重裁

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉貪，日前遭檢方起訴具體求刑15年，但移審法院時獲裁定60萬元交保，檢察官不服提起抗告，花蓮高分院審理後裁定撤銷，花蓮地院將再開庭重裁；蔡秋龍交保獲釋後向縣府申請復職，縣府還在審酌評估。

蔡秋龍被控與徐姓妻子開設建設公司，因面臨財務危機，擔任玉里鎮長後，涉嫌從2019起至2021年間，與妻子透過李姓職員等公所人員擔任白手套，向廠商低利貸款或收受賄賂。

檢調廉查出，蔡秋龍以「若願意借錢，以後路還很長、大家好配合」，暗示廠商只要願意借錢，標案驗收、請款都可順利，投標也不會遭刁難，涉嫌在鎮公所多個發包的公共工程時向廠商低利或無息借款逾2000萬元，還以每月3萬元收買公所的小型工程承辦人，向廠商收賄、借款，再將小型工程指定廠商施作，甚至還涉嫌侵吞里長事務費。

花蓮地檢署本月8日依違反貪汙治罪條例，起訴蔡秋龍等16名被告，並具體求處蔡秋龍15年重刑。在押的蔡秋龍及擔任白手套的公所李姓員工否認犯行，兩人移審到花蓮地方法院時，獲裁定蔡60萬元交保、李20萬元交保。

檢方不服提起抗告，檢察官指出，蔡秋龍收受賄賂、侵占公款不法利益至少300萬元，圖利對象近千萬元，向得標廠商借款動輒以百萬元計，僅以60萬元交保，金額偏低，有棄保潛逃可能。且偵查過程中發現，蔡秋龍以鎮長職權逼迫下屬一同涉貪，加上收賄的得標廠商仍有部分工程進行中，且其妻及多位公所人員均為同案被告，若讓蔡交保復職，可能導致證據滅失及勾串共犯。

花蓮高分院7月14日裁定撤銷交保，將全案發回給花蓮地方法院。花蓮地院庭長黃鴻達說，將由合議庭訂定一個期日，通知被告、辯護人再作一次訊問，就羈押與否重作決定，因為這兩天都是太魯閣號案開庭，重裁時間應該會是下周。