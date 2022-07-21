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挑撥同學夫妻感情又涉誘姦、騙百萬 已逾25年渣男躲過追訴期

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市謝姓男子涉嫌挑撥徐姓同學夫妻感情，再誘惑徐妻離家與他同居，謝男不但強占人妻又慫恿聯手詐騙徐男百萬元，徐男查獲姦情，憤而提告，在訴訟期間謝男逃匿遭通緝，至今已逾25年，嘉義地方法院以逾追訴期為由判決免訴。

謝男與徐男為同學關係，1996年初謝男得知徐妻對丈夫外遇及曾遭暴力相向極端不滿情緒，涉嫌從中挑撥離間，進而與徐妻發生姦情，再巧言誘使徐妻離家與他同居，又以要和她結婚為由，慫恿徐妻帶走徐男空白支票及印鑑章，作為談判離婚籌碼，共謀偽造有價證券，製造假債權，向徐男詐取財物。

2人謀定後，徐妻涉嫌盜用徐男印章，連續簽發支票7 張共670萬元；由謝男向徐男稱說，這些支票是徐妻購買珠寶與借款，徐男信以為真，籌措現金120萬元及另開具4張共80萬元支票，換回當中2張共200萬元支票。

然而徐男從電話帳單發現妻子頻繁在三更半夜與謝男手機通話，查覺事有蹊鐃，1996年3月4日凌晨4 時許，會同警方查獲離家出走的徐妻與謝男孤男寡女，深夜共處一室，才知妻子不但和同學發生姦情，還合謀詐取金錢，憤而提告。

檢警偵辦後認為謝男涉犯偽造有價證券、相姦及意圖姦淫和誘有配偶之人脫離家庭等罪嫌（徐妻被訴通姦犯行，經撤回告訴，檢方不起訴處分），1996年9月8日檢方提起公訴。但謝男於法院審理期間逃匿，1997年3月31日法院發布通緝。至今仍未到案，期間歷經刑法修正，甚至已廢除刑法第239條相姦罪。

經過新舊法比較，嘉義地方法院表示，本案追訴權時效期間共計25年，追訴時效已於今年3月5日完成，就偽造有價證券、意圖姦淫和誘有配偶之人脫離家庭部分，不經言詞辯論，逕為免訴判決。因刑法239條廢除，大法官會議宣示失其效力，同樣逕為免訴判決。7張支票係偽造的有價證券依法沒收，但犯罪所得，因逾追訴權時效，不得宣告沒收。可上訴。

嘉義地方法院以逾追訴期為由判決男子免訴。圖／本報資料照片
嘉義地方法院以逾追訴期為由判決男子免訴。圖／本報資料照片

嘉義 通緝 大法官

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