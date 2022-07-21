挑撥同學夫妻感情又涉誘姦、騙百萬 已逾25年渣男躲過追訴期

嘉義市謝姓男子涉嫌挑撥徐姓同學夫妻感情，再誘惑徐妻離家與他同居，謝男不但強占人妻又慫恿聯手詐騙徐男百萬元，徐男查獲姦情，憤而提告，在訴訟期間謝男逃匿遭通緝，至今已逾25年，嘉義地方法院以逾追訴期為由判決免訴。

謝男與徐男為同學關係，1996年初謝男得知徐妻對丈夫外遇及曾遭暴力相向極端不滿情緒，涉嫌從中挑撥離間，進而與徐妻發生姦情，再巧言誘使徐妻離家與他同居，又以要和她結婚為由，慫恿徐妻帶走徐男空白支票及印鑑章，作為談判離婚籌碼，共謀偽造有價證券，製造假債權，向徐男詐取財物。

2人謀定後，徐妻涉嫌盜用徐男印章，連續簽發支票7 張共670萬元；由謝男向徐男稱說，這些支票是徐妻購買珠寶與借款，徐男信以為真，籌措現金120萬元及另開具4張共80萬元支票，換回當中2張共200萬元支票。

然而徐男從電話帳單發現妻子頻繁在三更半夜與謝男手機通話，查覺事有蹊鐃，1996年3月4日凌晨4 時許，會同警方查獲離家出走的徐妻與謝男孤男寡女，深夜共處一室，才知妻子不但和同學發生姦情，還合謀詐取金錢，憤而提告。

檢警偵辦後認為謝男涉犯偽造有價證券、相姦及意圖姦淫和誘有配偶之人脫離家庭等罪嫌（徐妻被訴通姦犯行，經撤回告訴，檢方不起訴處分），1996年9月8日檢方提起公訴。但謝男於法院審理期間逃匿，1997年3月31日法院發布通緝。至今仍未到案，期間歷經刑法修正，甚至已廢除刑法第239條相姦罪。