魏明谷議會承諾願負擔台化國賠 律師：這只是政治宣言

彰化縣政府2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司，彰化地方法院判決縣府應賠償台化4億7704萬多元。由於當時縣長魏明谷曾在縣議會應縣議員要求簽名承諾，如果台化提起國賠，願意以個人金錢及財產全賠償，如今縣府被判賠4億多元，承諾還算數？縣議會今表示，支持縣府上訴，也請魏明谷履行承諾。但律師指出，魏只是政治宣言，並無法律效力。

不過，魏明谷回應說，台化案當初只有一個考量，就是彰化百萬鄉親健康，他扛起所有壓力，也尊重業務單位環保専業的審查結果，做出不續發操作許可證的決定，「問心無愧」，如今是一審國賠，但不代表這個決定是錯的，要問台化附近這幾年是不是臭味不見了？空氣有沒有好一些？

如果將來敗訴確定，依魏明谷在縣議會的承諾，縣府可不可能轉向魏明谷求償？縣府官員也避開這敏感話題，指議員提供的承諾書看板簽名並載明依法行政部分，因屬議會會議期間，基於質詢地點位在議事廳內，另議事日程所排定的開會程序為依據彰化縣議會議事規則，其法律效力，也應由彰化縣議會依其專業權責判斷以為妥適。

縣議會也語焉不詳指出，支持縣府上訴，並與台化斡旋後續該廠區後續發展，尋求政府、產業、民眾和諧共榮的最大共識，也呼籲魏前縣長履行對彰化縣民的承諾。

但議會人員私下表示，魏前縣長針對議員質詢議題的回復及表態，應自負政治責任，並受民意的監督；另其法律責任部分仍應依國家賠償法，賠償義務機關即彰化縣政府於賠償後，對有故意或重大過失的公務員有求償權，符合前述定者自得對之求償。

執業律師洪志賢則表示，魏明谷在縣議會簽署承諾書，其實只是「政治宣言」，有其政治責任，並無法律效力。將來如果判賠確定，應由縣府針對魏如果構成故意或違反法令、疏失，才能循法律程序轉而向魏求償。