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投資比特幣詐財 彰化破獲23名被害人被詐7千多萬元案

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣警察局今天展示上半年治安成果，並向縣長王惠美簡報。圖／縣警局提供
彰化縣警察局今天展示上半年治安成果，並向縣長王惠美簡報。圖／縣警局提供

疫情期間，詐騙集團更加猖獗。彰化縣警察局今年上半年就查獲詐欺集團27件166人、提款車手27人、查扣不法所得4322萬餘元，臨櫃攔阻民眾遭詐騙共481件，攔阻金額達2億6691萬餘元，其中一件是偽造隔離通知書向2間保險公司詐領42萬元得手，另一件是假投資詐欺集團，23名被害被詐取7516萬餘元。

彰化縣警察局今天展示上半年治安成果，包括查獲非法槍械、毒品、詐騙集團及檢肅黑道幫派，成果豐碩，接受縣長王惠美頒獎表揚，員林分局村上派出所員警在7月2日晚間開道護送確診幼童就醫，以同理心為民服務，也獲得肯定。 　

縣警局在取締詐騙集團部分，刑警大隊偵三隊查獲梁姓嫌犯等5人趁疫情期間，偽造隔離通知書並蓋上私自僞刻的彰化縣政府衛生局防疫專用章，向2間保險公司詐領42萬元得手。

另刑警大隊偵四隊破獲林姓嫌犯等9人假投資詐欺集團，利用網路通訊軟體Line謊稱投資股票教學，取得被害人信任，並慫恿被害人下載假投資平台APP，投資比特幣，誆稱保證獲利、穩賺不賠，直到被害人要大額提領獲利時，再以各種理由要被害人繼續匯款才能將獲利贖回，目前已知有23人被害，財損達7,516萬餘元，正持續擴大追查中。

警方並與金融機構合作，攔阻臨櫃匯款詐騙成效良好，但詐欺集團為規避金融機構臨櫃匯款關懷提問及易被攔阻的風險，便誘導民眾先申請網路銀行，等開通約定轉帳服務後，再誘騙民眾坐在家裡動一根手指頭，一次就能輕易騙走數百萬元。縣警局特別提供「到宅關懷」宣導服務，登門關心民眾匯款對象是否可疑，避免民眾在家操作網路銀行或虛擬貨幣等線上平臺遭詐騙，甚至多次轉帳而損失大額金錢。

縣警局局長吳坤旭呼籲，民眾應注意網路安全，不輕易聽信網路資訊，並提醒家中長者若遇到疑似詐騙情事，應詳加思考並謹慎判斷，或撥打「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免受騙。

投資比特幣詐財　彰化破獲23名被害人被詐7千多萬元　　

彰化縣警察局今天展示上半年治安成果，由縣長王惠美主持頒獎。圖／縣警局提供
彰化縣警察局今天展示上半年治安成果，由縣長王惠美主持頒獎。圖／縣警局提供

詐騙集團 詐欺 比特幣

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