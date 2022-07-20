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詐團跨境犯案 法務部：近年已無台籍詐犯送大陸

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台籍人士參加電信詐欺集團在海外犯案，多年前大量移送大陸受審，影響兩岸共打默契；法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均今天表示，法務部一直與陸方公檢法司持續聯絡，文書取證等工作都照樣進行。

汪南均還說，最近我國詐團在蒙地內哥羅、北馬其頓被查獲，對方的司法人員將人犯及案件的證據、扣押物、筆錄等資料全數轉交我國偵辦，台中、高雄2地檢署也分別偵處，汪甚至表示，近年來已無台籍詐團嫌犯被遣返大陸。

汪南均表示，法務部近年持續深化與國際的司法互作關係，雖然兩岸關係確實不如以往，但其實未影響工作進度。

汪南均說，近年由於我國檢察官的各方面努力，已受到國際組織的肯定，也讓國外看見我國檢察官有處理案件的能力。

法務部長蔡清祥表示，行政院長蘇貞昌今天召集檢警調聯席會議，已宣示將會嚴厲查辦詐欺相關案件，法務部將全力以赴。

法務部長國兩司副司長汪南均。記者王聖藜／攝影
法務部長國兩司副司長汪南均。記者王聖藜／攝影

法務部

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