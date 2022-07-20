扯！台中地檢大批贓證物手機遭變賣 被害人個資恐外洩

台中地檢署查扣大批扣案手機贓證物驚傳外流遭變賣，日前有臉書社團PO出「Iphone手機1支250元」，還強調來源、功能正常，但部分卻貼有台中地檢署贓證物編號標籤，中檢經媒體曝光才知曉，昨搜索台中、板橋等3間回收廠，傳訊4名負責人等，全案朝違反個資法偵辦中。

日前有民眾在臉書社團發現，有人PO文附上照片，表示有209支Iphone6、6s及7，沒有鎖碼、螢幕破，但來源及功能正常沒有傷到主機板，並打出1支只賣250元。

但該批手機中，有部分明顯可見背面被貼上印有「台中地檢署贓證物標籤編號」，甚至還有當事人姓名、電話等大量個資，顯然來源是台中地檢查扣的贓證物，卻沒依正常程序全數完整銷毀，反而流入市面遭人販賣變價。

18日有媒體披露後，中檢這才驚覺程序出問題，默默在官網發出澄清，表示扣案贓證物手機屬一般物品銷燬，均委請廠商逐一搗毀再集中裝箱，且要求廠商需將回收物拆解回收，勿流於市面。

中檢今又低調在官網二度說明，手機外流變賣一事已經分案由檢察官馬鴻驊指揮偵辦，昨天帶隊指揮台中、新北警方兵分多路，前往台中、苗栗、新北泰山及板橋多處搜索，帶回上下游回收廠王姓女子、及洪姓、吳姓男子等3名負責人。

檢方也循線找到PO網賣手機的許姓男子，目前全案朝違反個資法傳喚4人到案說明，但由於案情仍不明朗，是否涉及刑事責任仍待進一步釐清，4人均訊後請回。

而遭PO網變賣的手機數量龐大，且又屬贓證物，若以詐騙金融案件為例，手機內可能包含被害人詳細個資等，而若是妨害秘密、性剝削等案件，甚至恐有被害人極度私密照片、影像等，一但遭外流後果不堪設想。

對此，據中檢主動發布內容說，查扣原屬中檢辦理沒收銷燬之手機共468支，其中包括在之前臉書所刊登展示之手機，均已追回，尚查無外流遭變賣情事。

據了解，原應銷毀的贓證物手機，經中檢初部搗碎螢幕確認無法開機等初步銷毀程序，會再委託廠商拆解、融化內部金屬線路等，但疑似因回收廠認為主機板仍完好，才嘗試違規變價盈利。