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又見房仲「小白機」 兩男架網站賣民眾個資被起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

蘇姓男子以不詳方式取得有全國多名國民生日、電話、不動產所有權等資料的「People」資料庫檔案，交給資訊專業背景的黃男設成查詢網站，再由蘇男透過Line等通訊軟體攬客，以千元不等價格販售民眾個資，兩人被新北地檢署依個資法起訴。

去年曾任房仲的男子溫俊偉因替多名房仲業者灌錄含三任總統個資在內共1億多筆資料、俗稱「小白機」的查詢系統「People」，引發社會譁然，被依個資法起訴。但檢調查出，有「People」資料庫檔案的人不只溫男一人，曾為房仲仲介、現經營房屋交易資訊網的蘇男也有。

檢調發現，2018年，蘇男找來資訊專業背景的黃男，協助架設網站後，將「People」資料庫檔案放上網，以通訊軟體Line向房仲業者兜售，以每5筆個人資料收費1350元至1500元不等價格販賣，利潤由蘇男拿走9成、剩餘1成給黃男。

去年11月16日，檢調持搜索票前往蘇男、黃男住所搜索，帶回多項證物並約談兩人，兩人坦承犯行，但對「People」資料庫檔案來源說明不清，檢方依個資法起訴兩人。

蘇男找來黃男協助架設網站、販售「小白機」內的個資，被新北地檢署依個資法起訴。本報資料照片
蘇男找來黃男協助架設網站、販售「小白機」內的個資，被新北地檢署依個資法起訴。本報資料照片

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