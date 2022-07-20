又見房仲「小白機」 兩男架網站賣民眾個資被起訴

蘇姓男子以不詳方式取得有全國多名國民生日、電話、不動產所有權等資料的「People」資料庫檔案，交給資訊專業背景的黃男設成查詢網站，再由蘇男透過Line等通訊軟體攬客，以千元不等價格販售民眾個資，兩人被新北地檢署依個資法起訴。

去年曾任房仲的男子溫俊偉因替多名房仲業者灌錄含三任總統個資在內共1億多筆資料、俗稱「小白機」的查詢系統「People」，引發社會譁然，被依個資法起訴。但檢調查出，有「People」資料庫檔案的人不只溫男一人，曾為房仲仲介、現經營房屋交易資訊網的蘇男也有。

檢調發現，2018年，蘇男找來資訊專業背景的黃男，協助架設網站後，將「People」資料庫檔案放上網，以通訊軟體Line向房仲業者兜售，以每5筆個人資料收費1350元至1500元不等價格販賣，利潤由蘇男拿走9成、剩餘1成給黃男。