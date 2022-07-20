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美國評比防制人口販運 台灣13年連續第一級
美國國務院公布今年全球防制人口販運評比結果，台灣與美、英並列，是四級中最高的「第一級」國家，移民署表示，這是政府與民間團體合作共同打擊人口販運，才能連續13年獲得國際肯定。
移民署表示，政府相當重視外籍遠洋漁工勞動權益保障的問題，在今年5月頒布實施「漁業與人權行動計畫」，結合各相關部會、產業界及民間團體的力量，協力推動強化仲介管理及提升監測管理機制量能等7大策略，包含修正「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，規定薪資應全額直接給付船員，不得透過國外仲介代轉付，以有效避免外籍遠洋漁工遭受強迫勞動，全面落實外籍漁工權益保障。
移民署表示，獲評為第1級國家，是對台灣公私協力的肯定，但是不代表沒有人口販運問題，而是政府與民間都體認到人口販運侵害人權的嚴重性，能夠攜手合作解決問題，並展現防制成效。
移民署說，對於今年美方於評比報告中提出的建議事項，包含積極調查在遠洋漁業中涉嫌勞力剝削的台灣籍漁船或臺灣權宜船；擴大漁業檢查員覆蓋範圍至海外所有取得授權的港口，並於檢查中增加翻譯服務，尤其是印尼語及菲律賓語，以及推動立法全面禁止扣留移工之身分證件及旅行文件等，多數已納入我國「2021到2022反剝削行動計畫」，各部會將持續積極辦理相關防制工作，並透過「行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報」滾動檢討及落實執行。
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