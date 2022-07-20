美國評比防制人口販運 台灣13年連續第一級

美國國務院公布今年全球防制人口販運評比結果，台灣與美、英並列，是四級中最高的「第一級」國家，移民署表示，這是政府與民間團體合作共同打擊人口販運，才能連續13年獲得國際肯定。

移民署表示，政府相當重視外籍遠洋漁工勞動權益保障的問題，在今年5月頒布實施「漁業與人權行動計畫」，結合各相關部會、產業界及民間團體的力量，協力推動強化仲介管理及提升監測管理機制量能等7大策略，包含修正「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，規定薪資應全額直接給付船員，不得透過國外仲介代轉付，以有效避免外籍遠洋漁工遭受強迫勞動，全面落實外籍漁工權益保障。

移民署表示，獲評為第1級國家，是對台灣公私協力的肯定，但是不代表沒有人口販運問題，而是政府與民間都體認到人口販運侵害人權的嚴重性，能夠攜手合作解決問題，並展現防制成效。