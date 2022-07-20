科技公司老董欠稅還脫產 董娘賣超跑代繳312萬

亨榮科技公司遭查獲逃漏稅312萬餘元，李姓老董金蟾脫殼公司資產2千多萬，聲稱沒錢繳稅，行政執行署士林分署暫予留置，董娘為了救出丈夫，先繳132萬元，並用333萬賣掉自己公司名下的保時捷凱燕coupe，繳剩下的稅款179萬9745元。

李男精研數10年鐵氟龍(PTFE)高分子材料與技術結合，自製機台設備，生產空氣過濾、水過濾、機能紡織品等相關產品，並屢次替亨榮公司申報營業稅及營所稅，被查獲2007年至2009年逃漏稅，經國稅局補課並裁罰312萬餘元，經多次催繳不成，遭移送行政執行署士林分署執行。

士林分署調查，李董把亨榮公司資產2千多萬元轉到自己和家人名下，公司業務金蟬脫殼到家族企業富力奇公司繼續經營，今年7月12日李董報告公司財產狀況及清償計畫，兩手一攤表示稱無力清償欠稅，士林分署隨即暫予留置，向士林地方法院聲請管收。

當日董娘聽聞遭留置、聲請管收，5分鐘內到場求情稱，不忍心看見70多歲丈夫在炙熱夏天進看守所，但一時拿不出全數款項，先繳納132萬餘元，其餘願意分12期，並擔任擔保人簽署擔保書。

士林分署調查，董娘經營的杜特公司有一輛2020年11月出廠的保時捷凱燕coupe，要求董娘用保車作為分期擔保。這時董娘吃驚表示，公司名下沒有超跑，還一度稱是執行人員搞錯，當執行人員拿出資料後，董娘才發現這車價格昂貴，她卻渾然不知情，並同意作為擔保。

士林分署同意分期方案，釋放李董，並撤回管收聲請。事發三天後董娘陳報「找到買主」用333萬8千元出售保時捷，並在19日繳交剩餘的179萬9745元欠款。