非洲運輸犀牛角判刑11年 他們「空運」飛回台灣坐牢

法務部國際及兩岸法律司在全球疫情瀰漫下，最近完成2名台籍人士在非洲史瓦帝尼王國犯罪移交我國服刑、以及英籍男子在台犯罪遣返祖國的「空中作業」，協助受刑人踏上返鄉的道路。

2名台籍人士在史瓦帝尼運輸保育類動物犀牛角，觸犯史國的狩獵法，3罪判刑11年確定，還得賠償40萬元台幣；他們在史國發監執行後，家屬向蔡英文總統陳情，希望可以在台灣坐監，

國兩司檢察官戎婕表示，受刑人家屬不知道有移監機制、四處求助無門，很怕家人死在非洲，法務部2018年接受家屬申請，一年內簽下與史國的互助協議；她說，2國間盟約通常是外交角力的舞台，但今年3月17日已將2人順利移交。

此外，1名英籍人士在我國犯下毒品罪，坐牢服刑，他2020年10月透過英國在台辦事提出申請，想返回祖國執行。

檢察官黃柏翔說，申請案2021年8月4日決議同意遣送，結合外交部、移民署、桃園地檢署、台北監獄、調查局等單邀請英國在台辦事處、英國皇家監獄及假釋署派員加入，今年6月24日將人犯移交給英國警官帶返英國。

法務部長蔡清祥表示，國兩司的主要工作是幫助一審地檢署辦案，就跨境犯罪協助檢察官透過外國的執法機關蒐證、與外國人溝通。