聽新聞
test
0:00 / 0:00
非洲運輸犀牛角判刑11年 他們「空運」飛回台灣坐牢
法務部國際及兩岸法律司在全球疫情瀰漫下，最近完成2名台籍人士在非洲史瓦帝尼王國犯罪移交我國服刑、以及英籍男子在台犯罪遣返祖國的「空中作業」，協助受刑人踏上返鄉的道路。
2名台籍人士在史瓦帝尼運輸保育類動物犀牛角，觸犯史國的狩獵法，3罪判刑11年確定，還得賠償40萬元台幣；他們在史國發監執行後，家屬向蔡英文總統陳情，希望可以在台灣坐監，
國兩司檢察官戎婕表示，受刑人家屬不知道有移監機制、四處求助無門，很怕家人死在非洲，法務部2018年接受家屬申請，一年內簽下與史國的互助協議；她說，2國間盟約通常是外交角力的舞台，但今年3月17日已將2人順利移交。
此外，1名英籍人士在我國犯下毒品罪，坐牢服刑，他2020年10月透過英國在台辦事提出申請，想返回祖國執行。
檢察官黃柏翔說，申請案2021年8月4日決議同意遣送，結合外交部、移民署、桃園地檢署、台北監獄、調查局等單邀請英國在台辦事處、英國皇家監獄及假釋署派員加入，今年6月24日將人犯移交給英國警官帶返英國。
法務部長蔡清祥表示，國兩司的主要工作是幫助一審地檢署辦案，就跨境犯罪協助檢察官透過外國的執法機關蒐證、與外國人溝通。
法務部表示，不論協助外籍受刑人返鄉，或接收我國人民回台服刑，路途遙遙，過程中要付出許多人力、心力及時間，未來將秉持人道主義持續與他國合作，幫助更多跨國受刑人踏上返家路。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言