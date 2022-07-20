台南檢警查緝毒品案 逮1員警涉包庇帶回調查

台南地檢署指揮偵辦一起毒品案，發現竟有員警牽涉其間，檢警專案小組今天中午前往善化警分局偵查隊搜索，查扣黃姓小隊長電腦等證物，連同黃、被告及證人共9人帶回調查。據調查，黃因偵辦案件與線民過從甚密，涉及包庇對方，檢方表示，黃涉案情節仍待進一步釐清。

經多月來的追查，專案小組中午兵分多路，前往善化等11處搜索，並帶回9人被告、證人等相關人員調查，其中，同案被告當中竟有警職人員，即是善化警分局偵查隊黃姓小隊長。

據指出，專案小組前往善化偵查隊，帶回他掌管電腦等，了解其查詢相關個資等資料，釐清他與同案被告關係，是否涉及包庇，甚至有無藉此收賄等情事。檢方指出，全案仍待相關人員到案，進一步釐清。

市警局指出，本案由警方主動偵辦，也會秉持毋枉毋縱，徹查到底。善化分局指出，全力配合檢方調查，而黃有相當資歷，惟工作態度較消極，交辦事項則勉強完成。