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獨／前立委陳賴素美詐百萬助理費 今遭調查局搜索約談

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

前民進黨立委陳賴素美。聯合報系資料照
前民進黨立委陳賴素美。聯合報系資料照

民進黨立委陳賴素美，被控從擔任議員至立委期間，透過陳姓丈夫的女性友人當人頭，另再找2名友人，長期用3名人頭詐領助理費，金額至少上百萬元；調查局台北市調查處今天搜索陳賴素美等10餘人到案，訊後依貪汙罪移送桃園地檢署複訊。

據了解，陳賴素美坦承有詐領助理費，供稱因為服務處開銷太大，不得已才這樣做，她的相關人頭也坦承有此事，但只有幫忙借人頭領款，沒有從中朋分利益花用。

2019年，民進黨立委選戰出現分裂情況，桃園第二選區立委陳賴素美，與立委提名人黃世傑，從初選就打得相當激烈，時任立委陳賴素美初選落敗，外界不斷傳出陳賴素美選到底的聲音，陳賴素美還以對手黃世杰初選送白米、麵條，控告違反選罷法，但檢方認定其價格未超過30元，難以改變投票人意向，對黃世杰處分 不起訴。

陳賴素美在2005至2009年當選桃園縣議員，2014年當選第一屆桃園市議員，2015年參加桃園市大園、觀音、新屋、楊梅區立委，民調初選以黑馬勝出，以市議員身分，打敗民進黨桃園市前三任立委彭紹瑾等人，代表民進黨角逐2016年桃園市第二選區立委，並以全市第一高票當選。

陳類素美丈夫曾被民進黨黨部調查發現，有多項前科紀錄包括槍砲和殺人未遂等，早年曾入獄服刑。出獄後在地方頗有勢力，在幕後協助陳賴素美參選從政。

民進黨 調查局 貪汙

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