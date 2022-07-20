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詐騙林百里妻子5000萬 名媛朱立安2000萬保金籌不到繼續押

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詐騙林百里妻子5000萬 朱立安2000萬保金籌不到繼續押

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
台北地檢署查出，名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎（中）謊稱是證券公司董事，並推銷AXIS基金，另稱不會有任何風險，3年屆滿可全數贖回。圖／聯合報系資料照
台北地檢署查出，名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎（中）謊稱是證券公司董事，並推銷AXIS基金，另稱不會有任何風險，3年屆滿可全數贖回。圖／聯合報系資料照

名媛朱立安自稱是專業投資理財顧問推銷假基金，向廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等推銷「AXIS」基金，詐財3億7000萬元；朱女落網後羈押禁見，今天被訴，台北地院召開羈押庭，裁定她以2000萬元交保，限制住居、出境、出海。

不過，由於朱立安覓保無著，向受命法官何孟璁表示可能無法短時間籌足保釋金，法官裁示依法先還押台北看守所。

依檢方起訴範圍，朱立安個人吸金3億7089萬4730元，同案共犯黃彥中、鄭秀英則分別吸金8.4萬美元、新台幣29萬元不等。

檢察官認為，朱立安正值盛年，卻利用人際網路結識財力不斐的被害人，虛設境外紙上公司，眾多被害人投入畢生積蓄，她犯後且一再否認犯行，起訴時，建請法院從重量刑。

台北地檢署查出，朱立安向何莎謊稱是證券公司董事，並推銷AXIS基金，另稱不會有任何風險，3年屆滿可全數贖回，為了取信於何莎，一度帶何莎至辦公室參觀，何莎分別於2014年、2016年匯出420萬元人民幣、100萬美元約合台幣將近5000萬元的款項給朱女，不過，朱女偵查開始否認犯罪，結案前坦認部分犯行。

檢察官

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