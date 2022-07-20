警眷佔用宿舍遭判還地 再求償搬遷補償113萬也遭駁

台中林姓男子自幼隨父住在清水分局配發的宿舍，後因爸爸退休、過世但眷屬仍佔用，經分局提告請求遷讓房屋勝訴，林再對分局求償付搬遷費、房屋補償費113萬元；法院審酌，林父因退休過世林男佔用無正當性，且林父和分局也無補助費的發給約定，認定他求償無據予以駁回，可上訴。

林男主張，爸爸1970年調台中市警局清水分局獲配職務宿舍，但宿舍早已殘破不堪，現有房子是爸爸出資增建，直到父親1980年間退休、2011年過世都住在此，清水分局2010年發函稱父親非法佔用要求返還宿舍，自己代父要求承購土地或搬遷補償金都未獲置理，父子當然不願搬走。

林表示，爸爸和清水分局協調近10年，他主張應依法比照辦理給父親補償費，而因爸爸過世他身為繼承人，且都一直住在該房屋內，請求清水分局給付搬遷費、房屋補償費一共113萬元。

清水分局抗辯稱，林男父親是原配住人，但因退休、過世，林男需將職務宿舍返還，且依警察機關宿舍管理要點，借用人遷出時，其自費修繕部分應維持現狀，不得拆除其請求補償，所以林男不得再向分局主張補償費、房屋補償。

清水分局也說，雙方宿舍糾紛，法院去年也判林應拆除房屋返還土地，林今年5月2日也將房屋點交給分局，並願意遵守台中市政府宿舍管理要點，認為對方請求無依據。

法院指出，林的父親已退休且過世，和清水分局間房屋配住關係，當然視為使用目的完畢而消滅，因此林男繼續佔用該房就沒有正當權，依法應返還宿舍。