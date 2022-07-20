宜蘭男假車禍、真槍殺仇家後自首 一審判入獄關22年

宜蘭市縣民大道二段與環市東路口去年10月發生「假車禍、真槍擊」事件，劉姓男子駕車追撞且近距離開槍，釀1死、1傷。檢方依殺人等罪嫌起訴劉男，籲請法院勿因其犯案後自首而給予減刑。宜蘭地方法院今天一審宣判，劉男犯殺人罪判有期徒刑18年、殺人未遂7年、違反槍砲彈藥刀械管制條例2年8月，合併應執行22年，可上訴。

檢方指出，劉男與羅男素有怨隙、債務糾葛，羅男屢對劉男家人砸車、砸店，還放話要圍剿劉男。劉男因此萌生殺意，去年10月19日凌晨2點多開車尾隨羅男與吳男座車，在案發路口追撞，以製造假車禍誘使羅男下車察看。

此時，羅男下車要了解狀況，遭劉男持槍朝射擊，中彈後慌忙上車。劉男下車持改造槍彈抵住羅男頭部射擊，且近距離朝一旁副駕駛座上的吳男上半身槍擊，造成羅男送醫不治、吳男左手受傷。

當天案發後，劉男自行帶著槍彈前往宜蘭警分局自首，檢方向法院聲羈禁見獲准，依涉犯殺人、殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。

宜蘭地檢署指出，劉男行凶後雖帶手槍及子彈前往宜蘭警分局自首，審酌其行凶手段、凶器種類、被害人傷勢部位及嚴重程度、未將被害人送醫、未曾對被害人家屬表達任何歉意等，認為他自首的動機應非出於真誠悔悟，建請法院勿依自首規定給予減刑。

宜蘭地方法院今天下午一審宣判，劉男犯殺人罪判處有期徒刑18年、殺人未遂判7年、違反槍砲彈藥刀械管制條例判2年8月，合併應執行22年，全案可上訴。

死者轎車左後輪，留下不少血跡。記者戴永華／攝影