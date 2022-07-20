勸人戴口罩被回絕...男子氣到將人過肩摔 判拘役40日

彰化縣阮姓男子去年12月間在彰化市某超商見洪姓男子未戴口罩，上前要求洪男配合防疫規定戴口罩，雙方因此發生口角衝突，阮男一氣下，將洪男過肩摔，造成洪男受傷，彰化地方法院依傷害罪將他判處拘役40日，如易科罰金需罰4萬元。

判決書指出，阮男（51歲）去年12月某日凌晨1點多在超商見洪男進入店內購物，卻未全程戴口罩，即上前要求洪男配合防疫規定，雙方發生口角衝突，阮男以右手勒住洪男頸部，再將洪男過肩摔摔倒在地，造成洪男頭部外傷合併頭皮擦傷、右手肘、左小腿擦傷等傷害。

法官認為，阮男不思理性解決紛爭，遽然出手傷害告訴人，造成告訴人受傷，不過兼衡雙方爭執起因告訴人於疫情嚴峻期間未依規定配戴口罩，阮男犯後始終坦承犯行，態度尚佳，因此將他判處拘役40日，可上訴。