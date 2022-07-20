警察酒測沒給漱口覺得沒差？ 法院認不符程序幫他撤單

台中劉姓男子車禍經呼氣酒測值達0.24，經台中交裁處依道交條例罰3萬元、吊照2年，他不服提行政訴訟主張有噴口腔芳香劑，警察施測前沒讓漱口；法院發現，劉呼氣雖0.24，但抽血酒精濃度卻為0，密錄器中警方還說「沒給他漱口沒差吧」，認定警方不符程序，撤銷原處罰，可抗告。

經調查，劉男去年5月14日開車擦撞受傷，經豐原分局測得呼氣值每公升0.24毫克，被依公共危險現行犯移送，但經台中地檢署認定嫌疑不足不起訴；台中市交通裁決處再以劉違反道路交通管理處罰條例「汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準」，開罰3萬元罰鍰、吊照24個月。

劉主張，他出門前有朝口腔噴芳香劑，行經豐工路因車禍致人受傷，但因口中芳香劑及沒漱口情況下才測得0.24，而前一晚雖有喝700CC的紅酒，但早上確定意識清楚才出門，他抽血報告也無酒精成分，當下也告知芳香劑含酒精，但警方沒循正當程序給他漱口就測。

台中交裁處抗辯稱，劉曾向警方坦承前晚喝紅酒，結束後約10小時開車，且在家用芳香劑距車禍已逾15分鐘，就算劉否認喝酒且未漱口，也不足影響酒測正確性。

法院勘驗警方密錄器，發現測出0.24時，劉雖稱「我有噴酒精、殺菌的」並從身上取出1瓶噴劑，員警則說「測出來0.24」、「0.25以上法辦、0.15以上開單，可是這是車禍」，員警並問同事「0.24是不是要送？車禍啊，公危了吧？」，還說「沒給他漱口應該沒差吧？」等語。

法院認為，就算劉男前晚有喝酒，但口腔內噴有類似酒精之物，直接施測可能會影響數值，員警事先有排除足以影響酒測值因素的義務，但警方僅問他有無喝酒，並未詳細確認有無使用其他類似酒精之物，若留確實有噴口腔芳香劑，就可能影響正確數值。

而醫院診斷指出，劉血中酒精濃度為0，雖呼氣值0.24，同一時間血液中卻未測得，不可能是血液中酒精濃度瞬間降至如此，不排除口腔有其他酒精物干擾。

法院說，員警沒給劉男漱口就對他呼氣酒測，導致數值可能誤判，裁定撤銷原處罰。

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