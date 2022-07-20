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恐嚇金管會主委嫁禍岳父母 男子判7月徒刑

中央社／ 台北20日電

楊姓男子疑不滿岳父等人不資助購買新房，涉嫌假造岳父等人是「獵殺習近平革命組織」成員，寄發電子郵件恐嚇金管會主委黃天牧等人。台北地院依恐嚇等罪判刑7月，得易科罰金。

檢方起訴指出，楊男於民國106年間與邱姓女子結婚，並於108年間入住岳父買給邱女的房屋，楊男因居住期間與鄰居吳姓男子關係不睦，且認為妻子流產是鄰居噪音所致，萌生搬到其他地方的想法。

不過，楊男岳父無意資助購屋，還建議楊男可憑己力在房價相對低廉的老家桃園買房子。楊男認為投資房產有成的岳父刻意鄙視他及原生家庭，加上邱女胞妹也拒絕借錢給他們買房，楊男夫妻搬到邱女的員工宿舍並斷絕與岳家往來。

檢方表示，楊男為抒發對岳家的不滿，假造「獵殺習近平革命組織」團體，佯稱該團體的成立是以捍衛胡錦濤及企業家暨富二代為宗旨，岳父、岳母及邱女胞妹、鄰居吳姓男子為團體成員。

楊男以岳父、吳男等人名義寄發恐嚇信給金管會、調查局等單位，要求金管會必須協助獵習革命獲取革命資金，停止激烈的打房，否則金管會主委將「殞落」。相關信件中並提及將對桃園市長鄭文燦、調查局不利。

金管會主委函請調查局新北市調處調查。北檢去年8月間指揮新北處搜索楊男住處，查獲行動電話、筆記型電腦、桌上型電腦、隨身碟等證物，去年12月間依刑法恐嚇、偽造文書罪起訴楊男。

楊男於法院審理時自白犯罪，表示自己苦於高房價現狀而無法購得理想房屋，因而遷怒娘家成員，陷害娘家成員接受檢警調查。

台北地方法院審理後，認為楊男所為非但使無辜的娘家成員接受檢警調查，更不惜以將加害公眾及特定公務人員生命、身體之事進行恫嚇，嚴重敗壞社會治安及公眾安全，審酌他坦承犯行，判處有期徒刑7月，可易科罰金。可上訴。

恐嚇 桃園市長

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