2小時連犯7案得手6千元 便當外送員亮空氣槍借錢判4年
台南盧姓男子2月23日凌晨假冒警察等，向遊藝場及超商店員等亮出空氣槍，謊稱車禍急須借錢賠償，每次得款65元至4000元，2小時連犯7案共得手6065元，最後在北區某超商被送貨司機壓制送辦，台南地院認他犯攜帶凶器強盜等罪不得易科罰金應執行4年、得易科罰金應執行6月。
檢警調查，33歲盧男是便當店外送人員，因負債無力償還，今年2月23日深夜，持空氣槍1支，騎機車伺機尋找下手目標。當天深夜2時5分許，前往中西區某電子遊戲場內，自稱是警察，指因該店遭人檢舉店內電線影響鄰居用電，須收處理費4000元，女店員察覺有異，以店長不在為由，要求他隔天再來。
盧見對方不從，自身上取出空氣槍，揚言開槍，女店員雖然害怕，仍表示願再次撥打電話給店長，趁機打電話給中正派出所求救，並向員警表示，店內有自稱是中正派出所警員持槍要錢，他見狀逃出店外。
隨後，3時許他見陳姓男子開車停在路旁，謊稱因與他人發生車禍，急須借款500元賠償他人，陳察覺有異駕車逃離現場。3時14分、3時41分，他陸續向中油加油站、便利超商，向員工表示須借款2000元、4000元遭拒後，隨即亮槍，兩員工心生畏懼，打開收銀機取出2000元、4000元交給盧，他得手後才騎車離開。
3時45許，他在路上見外送平台員工獨自1人騎車停在路邊，佯稱朋友與他人發生車禍，急須借錢看醫生，但因該員工當時身無分文而作罷。3時52分許，他又到另便利超商，自稱是調查局人員，因與他人發生車禍，急須借款2000元賠償他人，他亮槍後，店員才打開收銀機取出僅存的65元給他。
直至4時許，他又到北區另家超商，向店員佯稱，因與他人發生車禍，急須借款4000元賠償他人遭拒，他亮槍後，店員打開收銀機後，逃往店內倉庫逃藏，盧轉身前往倉庫找人時，剛好司機前來送貨，見狀上前將他壓制後報警處理。
合議庭審酌，盧正值青壯年，手腳俱全，身體強健，不知努力工作賺錢，竟因積欠地下錢莊，無力償還又遭追償利息，即鋌而走險，犯下本案，很不應該，惟念他犯案過程雖有亮槍恐嚇行為，但並未實際傷害被害人，且犯案所得不多，犯後始終坦承犯行。
且攜帶凶器強盜既遂罪部分，強盜所得分別為2000元、4000元及65元，所得不多，卻應面對最輕7年以上有期徒刑，確有情輕法重之憾，依法酌減其刑。認他犯恐嚇取財未遂罪共2罪，各處4月；又犯攜帶凶器強盜未遂罪共2罪，各處3年7月；又犯攜帶凶器強盜罪共3罪，各處3年7月。
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