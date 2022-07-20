籠中倉鼠活活遭餓死腐爛長蛆 年輕女飼主下場慘了

台中陳姓女子和林姓女伴侶租屋養倉鼠，後2人因故沒續住竟遺棄籠中鼠，任由牠被關沒提供食物、飲水或幫清糞便，導致倉鼠活活餓死腐爛長蛆。法院痛批，既然租屋養寵物就該盡責，而非令倉鼠自生自滅，就算不能養也應向動保團體求助，依動保法判她拘役20日、併科罰金10萬元，可上訴。

檢警調查，陳女（24歲）去年7月28日向曾姓房東租屋後，和林姓女伴侶同居一起飼養1隻倉鼠，直到同年9月兩人因故沒再繼續居住該屋，明知應定期給倉鼠食物、飲水及合宜生活空間，人離開後卻棄之於不顧，把倉鼠關在籠子裡面不管。

因倉鼠遭囚又長期缺乏食物、飲水，最終活活遭餓死，屍體甚至直接在鼠籠內腐爛長蛆，直到鄰居發現和曾姓房東反應，由曾及台中市動物保護防疫處到場查獲才曝光，並依違反動保法送辦。

檢方訊時，陳女坦承不諱，但辯稱倉鼠原本是林女養的，她想積極處理但家人不讓她帶回寵物鼠，檢方以陳犯嫌明確，偵結依違反動保法將她向法院聲請簡易判決處刑。

法院審酌，陳女租屋養寵物，後因未實際居處也沒提供食物、飲水，放任籠中倉鼠自生自滅終至死亡，但考量她的消極不提供食物、飲水等行為，與宰殺、故意傷害相較，其主觀惡性程度仍較低。

法院也考量，陳女因和林女同居，離開後一時沒妥善分配好飼養動物義務才造成，但她既然租屋養寵物，本應善盡照顧義務，如無能力繼續飼養，也要積極向外尋求如動保團體、動物救援社團，或中途之家等管道協助。