康建生技槍擊案4死頭七！賴敏男傷勢好轉 傳獨子明返台

南投康建生技14日發生4死槍擊案，今天是死者頭七，但也傳出好消息，唯一倖存的負責人賴敏男會不自主的張開眼睛，眼球能自主轉動，手部有反射動作，昏迷指數進步到8；外傳，賴的兒子將於明天（21日）返台，未來動向備受矚目。

康建生技前員工李鴻淵疑因與該公司幹部爆發官司，且長期積怨，14日闖入公司資材室、會客室及辦公室等槍殺負責人賴敏男、課長劉慶杉、會計張嘉綺及賴的女兒賴彥妤、胞弟賴鋕卿，造成賴敏男頭部卡彈重傷，另4人一槍斃命。

今天是4名死者的頭七日，但也傳出好消息，據了解，原本術後昏迷指數5的賴，在醫療團隊逐漸降低鎮定劑劑量逐漸清醒，昏迷指數提升到8，且會不自主的張開眼睛，眼球還可自主轉動，從日前對疼痛有反應，進步到手有反射動作。

而該起槍擊發生後，因董事長賴敏男重傷仍在醫院救治中，可能的接班人賴彥妤死亡，公司營運陷入停擺；外傳，賴的兒子將從加拿大返國，預計明天抵台，後續除了照料因槍傷仍臥病在床的父親，同時也要處理胞妹後事。

據了解，賴敏男多年前喪妻，育有2女1男，大兒子在國外留學，離婚後定居加拿大，二女兒因健康因素於療養院休養，賴因此有意將公司交由小女兒管理，未料卻命喪槍下，大兒子是否因此接棒公司營運，未來動向備受矚目。