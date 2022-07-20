新光三越神鬼樓管詐1.4億 一審判22年二審撤銷這項改判

新光三越百貨公司前樓管黃志峯因入不敷出，佯稱是蘋果電腦盤商，騙櫃姐、櫃姐親友出借信用卡投資，靠刷卡滿額贈禮活動賺取差價暴利，謀取1億4343萬不法利益，台北地院依40個詐欺罪判黃22年徒刑並沒收犯罪所得。台灣高等法院今撤銷其中一項犯罪事實，但仍維持2年2月刑度；至於應執行刑度是否變化，高院在判決中未交代。

黃志峯的女友陳沐恩（原名陳品瑜）配合犯案，一審依詐欺罪判3月得易科罰金之刑，她上訴遭駁。同案被告、通路商法雅客採購副理徐意騰將黃志峯視為大客戶，同意可以先取貨、再付款，造成法雅客損失近千萬，一審時則被依背信罪判刑10月，緩刑2年。

黃志峯利用周年慶消費滿額贈送禮券或年終「卡利High」活動，向新光三越分館內販售蘋果電腦的法雅客等門市購買蘋果商品，轉售獲利；2016年下半年，黃生活逐漸奢侈，又簽注運彩，為求資金周轉，以「先取貨、後付款」詐取蘋果商品牟利。黃志峯向熟稔的櫃姊承諾短時間會還款、可提供低價商品，騙到大量金錢和信用卡消費款；當犯行被識破，再施「計中計」，不斷使詐。

北院調查，黃志峯犯案分三部曲，首先「把從盤商收取的下一筆預收訂金付給通路商或債權人」，再「把從通路商取走尚未付款的商品交給盤商」，接著「從債權人處取得現金或信用卡消費款支付先前已從通路商處取得商品的價金」，持續詐騙。

黃志峯的40個詐欺行為，犯罪所得最低是3萬元，最高達2千多萬元；黃在動產利益上詐得4815萬元的商品，還騙到9527萬的信用卡消費款與金錢，但審判中僅返還少許財物。

黃遭起訴後不認罪，還誤導審判，反控被害人為加害者，甚至假意賠錢誤導被害人簽和解書。一審宣判時，廠商聽到黃志峯的詐欺罪「判得比殺人罪還重」，在法庭中拍手叫好。

黃志峯與陳品瑜不服一審判決，提上訴，兩人都不認罪。高院依被害人證述和相關刷卡、出貨文件等證據，認定黃詐欺取財、行使偽造私文書。

不過，北院就其中黃向洪姓、陳姓被害人詐騙964萬信用卡消費款部分，認為除犯詐欺罪外，還犯行使偽造私文書罪；高院認為依刑法規定應從較重的行使偽造私文書罪論處，但北院卻是記載詐欺取財罪，主文和理由不符，因此撤銷。

高院指黃志峯正值壯年、四肢健全，卻利用百貨周年慶、信用卡公司提供刷用大額消費享優惠等措施，賺取轉售的價差，再誘以高額利潤，加上偽造提貨單騙取被害人高額投資款。