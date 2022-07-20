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不洗碗被體罰？14歲少年控母膝蓋壓下體結果出爐
桃園一對母子疑為了洗碗發生爭執，2人從廚房吵到房間，結果問題沒解決，衝突還越演越烈，發生推擠拉扯，事後母親還被指控用膝蓋壓兒子下體，涉嫌家暴，被請到派出所做筆錄，所幸經桃園地檢署查明，最後獲不起訴處分。
據了解，爭議發生在前年7月底，該名母親被控為了洗碗問題大罵14歲兒子，結果兒子不甘示弱，回嘴應了幾句，導致雙方衝突越演越烈，2人從廚房一路吵到房間，最後她將兒子推至床邊，並用膝蓋壓住對方下體。
偵訊時，母親矢口否認，堅稱洗碗爭議是兒子亂編的謊言，實情是兒子不服從管教、不肯去學，而且是兒子要先動手，她才會出手制止，沒想到對方竟然先跑去報警。
檢方調查，該名14歲少年起先稱母親將他推到床邊再用膝蓋壓住他的下體，但後來又改口稱母親是因為他出腳踹人才用膝蓋頂住他的下體，前後說法不完全一致，加上沒有驗傷報告，也無其他具體事證，因此最後不起訴處分。
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